Άγριο έγκλημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία, το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκρός είναι ο 50χρονος πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Λιθοβουνίου Αγρινίου, Κ.Α., τον οποίο σκότωσαν με κυνηγετικό όπλο.

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, όπως αναφέρει τo agrinionews.gr, τη στιγμή που ο 50χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα.

To όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Για τον λόγο αυτό αρχικά υπήρξε κινητοποίηση για τροχαίο. Όταν όμως οι αρχές έφτασαν στο σημείο άρχισε να «ξετυλίγεται το κουβάρι» του φονικού.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.