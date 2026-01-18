Προθεσμία για να απολογηθεί, την ερχόμενη Τετάρτη, έλαβε από την Εισαγγελία Μεσολογγίου ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Αγρινίου.

Θυμίζουμε ότι ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Ο 44χρονος που φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του στις αρχές υποστήριξε ότι πυροβόλησε καθώς απειλούνταν η ζωή του.

Οι αχώριστοι φίλοι που έγιναν εχθροί

Η οικογένεια του 50χρονου θύματος δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη. Οι δικοί του άνθρωποι μιλούν για έναν φιλήσυχο άνθρωπο που δεν προκαλούσε προβλήματα. Για έναν άνθρωπο που έτρεχε για όλους και φυσικά για έναν καλό πατέρα.

Οι μαρτυρίες μιλούν για δυο αδελφικούς φίλους που ήταν μια γροθιά. Όλα όμως άλλαξαν όταν ο δολοφόνος φέρεται να έκανε δεσμό με τη γυναίκα του φίλου του.

Αυτή ήταν και η αρχή του τέλους.

Φίλος του θύματος, ανέφερε ότι ο 50χρονος δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις.

«Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν ισχύει, ειδικά ο Κώστας και τις πλέον δύσκολες στιγμές στην υπόθεση αυτή δεν είχε ποτέ επιθετικές τάσεις, ως εκ τούτου θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στο έγκλημα που έκανε. Αυτό εκτιμώ εγώ. Ήταν πολύ πράος άνθρωπος, τον χτύπαγες σφαλιάρα και γύρναγε από το άλλο μάγουλο», ανέφερε φίλος του θύματος στις «Εξελίξεις τώρα».

Αν και οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κόντρα, κανένας δεν περίμενε πως θα βγουν όπλα και θα γίνει έγκλημα.

«Κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, τώρα τι έγινε εκεί δεν το ξέρουμε, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι είχαν μεταξύ τους ποιος το ξέρει, αλλά και οι δύο ήταν σαν παιδιά καλά παιδιά, δεν περιμέναμε κανένας ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα πώς οδηγηθήκαν εκεί. Τα ήξερα και τα δύο τα παιδιά αλλά σε αυτό το σημείο δεν περιμέναμε να φτάσει κανένας», τόνισε κάτοικος του χωριού.

Η γυναίκα του θύματος είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας

Συγγενικό πρόσωπο του θύματος αποκάλυψε πως η γυναίκα του θύματος στο παρελθόν είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

«Πριν κάνα χρόνο είχε κόψει τις φλέβες της στο μαντρί, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και μετά έφυγε. Έμεινε στην Πάτρα, ήτανε με το δράστη μαζί και μετά ξαναγύρισε. Γιατί ο Κώστας την αγάπαγε. Ο Κώστας δεν την κακοποιούσε. Ψέματα ήταν αυτά όλα. Δεν την ακούμπαγε καθόλου, πώς θα τον έκλεινε μέσα στην αστυνομία; Ήταν τρελά ερωτευμένος. Ξαναγύρισε μάλλον για τα λεφτά, τελείωσαν τα λεφτά και ξαναγύρισε. Λένε ότι δεν είχε σταματήσει (η σχέση). Τώρα στα τελευταία του ‘πε να φύγει πάλι ξανά και έγινε αυτό που έγινε. Άρα γι’ αυτό μιλούσε με το δράστη».

Τι είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στον αδελφό του

«Χάλια είμαστε, είμαστε χάλια. Ήξερα, είχανε κάτι προβλήματα, ήξερα. Αλλά τον απειλούσε το παιδί συνέχεια και δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και του γύρισε το όπλο χθες και αν δεν γινόταν αυτό θα γινόταν το αντίθετο. Τον είδα τώρα πριν λίγο. Είναι σε μία κατάσταση άθλια ψυχολογική. Άθλια, δεν ήθελα να τον ξανά δω έτσι. Είμαι πολύ χάλια. Με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή εμένα. Με πήρε. Ήξερα εγώ ότι τον απειλεί, μου τα ‘λεγε συνέχεια ο αδερφός μου, είμαστε αγαπημένοι. Πήγαινε στο σπίτι κάθε βράδυ. Κινδύνευε η ζωή του, θα τον σκότωνε αλλιώς. Του ‘βγαλε το όπλο να τον πυροβολήσει. Όποιος πρόλαβε τώρα. Πρόλαβε το ‘κανε αλλιώς θα το ‘κανε ο άλλος. Μου είπε: «Θα με σκότωνε! Τι να ‘κανα; Εσύ τι θα ‘κανες; Πάγωσε το αίμα μου» λέει. Τον κυνηγούσε συχνά, όπου τον έβρισκε. Ο αδερφός μου είχε ένα χρόνο να κατέβει στο καφενείο, φοβότανε. Τον είχε φοβίσει, τον κυνηγούσε. Όπου πήγαινε μπροστά του με ένα όπλο! Τον απειλούσε συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.