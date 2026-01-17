Η ερωτική αντιζηλία εξετάζεται ως κίνητρο της δολοφονίας του 50χρονου προέδρου της κοινότητας του Λιθοβουνίου στην Αιτωλοακαρνανία, Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 44χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.

Θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους, ωστόσο, είχαν διαταραχθεί το τελευταίο έτος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους. Όπως μεταδίδει το agriniopress.gr, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές εξετάζουν ως κίνητρο της δολοφονίας την ερωτική αντιζηλία.

«Εγώ τον σκότωσα»

Ο 44χρονος ήταν εκείνος που επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

Ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου στη Μακρυνεία παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, σήμερα το πρωί το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής. Όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και τον ακολούθησε. Έστησε καρτέρι στον 50χρονο και, τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές στη θέση «Αρβανίτης». Ο ένας πυροβολισμός ήταν κατά μέτωπο και οι άλλοι δύο από πίσω.

Ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, λόγω της επίθεσης, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό. Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος.

Το κίνητρο που όπλισε το χέρι του δράστη

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με τη γυναίκα του» Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο agriniopress.gr, στάθηκε στο ερωτικό κίνητρο που φέρεται να όπλισε το χέρι του 44χρονου. «Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με τη γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένας χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Με τη συνδρομή τρακτέρ απομακρύνεται το όχημα του θύματος του φονικού:

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινότητα του Λιθοβουνίου στη Μακρυνεία μετά τη δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας. Αναφερόμενοι στον δράστη και στο θύμα, οι κάτοικοι μιλούν για δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές σχέσεις, ωστόσο το τελευταίο διάστημα είχε επέλθει ρήξη μεταξύ τους.

Στην κάμερα του AgrinioTV μίλησε συγγενής του θύματος, αναφέροντας: «Τους γνώριζα και τους δύο. Είχαν ορισμένες διαφορές, ψιλοπράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω, ρωτήστε και άλλους παρακάτω να σας πουν. Από το τηλέφωνο το έμαθα κι ακόμα είμαι εδώ στο δρόμο. Σήμερα δεν είχα επικοινωνία με τον ξάδερφό μου. Δεν μου είχε αναφέρει προβλήματα. Έκαναν παρέα. Όλοι εδώ στο χωριό κάνουμε παρέα. Τι άλλο να πω δεν ξέρω».