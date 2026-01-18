Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Κυριακή 18/1 ο 44χρονος, καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος» λέει ο άνδρας που παραδόθηκε λίγο μετά το φονικό και περιγράφει τι όπλισε το χέρι του.

Ο 44χρονος ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στο θύμα, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα τονίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν πως μεταξύ των δύο ανδρών υπήρχε ερωτική αντιζηλία εξαιτίας της συζύγου του κοινοτάρχη που διατηρούσε σχέση με το θύμα.

Όπως επιβεβαίωσε και ο δράστης η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο – είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα – μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Οι κάτοικοι λένε πως οι δύο άνδρες ήταν παλιά φίλοι

Κάτοικοι της περιοχής, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews σημείωσαν πως ο δράστης και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική σχέση. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Το χρονικό του φονικού

Όλα ξεκίνησαν στις 9 περίπου το πρωί του Σαββάτου 17/1 στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.