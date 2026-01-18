Σοκαρισμένη είναι η τοπική του Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας μετά τη δολοφονία του προέδρου της κοινότητας. Στον άνδρα είχε στήσει καρτέρι 44χρονος ο οποίος τον πυροβόλησε εν ψυχρώ με καραμπίνα, ενώ διερχόταν με το όχημά του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να βγει από τον δρόμο.

Λίγο μετά την αποτρόπαιη πράξη του ο άνδρας που πυροβόλησε τον πρόεδρο της κοινότητας παραδόθηκε στις Αρχές.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπου έγινε το φονικό και γενικότερα στη Μακρυνεία καθώς οι Αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας.

Το αυτοκίνητο του θύματος

Ο καβγάς που οδήγησε στο φονικό

Όλα σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου 17/1 όταν οι δύο άνδρες που ήταν στο καφενείο του χωριού λογομάχησαν και αφορμή φέρεται να στάθηκε η εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του θύματος με τον δράστη και η απόφασή της να επιστρέψει στον σύζυγό της.

Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς

Ο 44χρονος ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία στους αστυνομικούς επεσήμανε ότι φοβούμενος μην τον δολοφονήσει το θύμα, του έστησε ενέδρα και τον πρόλαβε, εκτελώντας τον εν ψυχρώ, τη στιγμή που περνούσε με το αυτοκίνητό του.

Επίσης, όπως μεταδίδει το ERTNews φέρεται να είπε στους αστυνομικούς του Τμήματος πως είδε το θύμα να κρατάει όπλο όταν πέρασε δίπλα του με το αυτοκίνητο και γι’ αυτό πυροβόλησε ο ίδιος πρώτος, φοβούμενος ότι θα γίνει κάποιο κακό από την πλευρά του 50χρονου.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο δράστης πυροβόλησε εναντίον του 50χρονου με την κυνηγετική του καραμπίνα χρησιμοποιώντας φυσίγγια τα οποία χρησιμοποιούνται για κυνήγι αγριογούρουνου.

Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο και το αυτοκίνητό του να διαγράψει μία τρελή πορεία περίπου 70 μέτρων πριν πέσει στο κενό, σε ένα γκρεμό και καταλήξει σε ένα χωράφι.

Έπειτα μετέβη στο σπίτι του όπου και τηλεφώνησε στις αρχές και ομολόγησε τη δολοφονία, δηλώντας ως κίνητρο την ερωτική αντιζηλία. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά στο τηλέφωνο «βρίσκομαι στο σπίτι μου, ελάτε να με πάρετε». Όταν έφτασαν στο σημείο και άντρες του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, παρέδωσε και το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε.

Ο δράστης έχει οδηγηθεί στην Ασφάλεια Μεσολογγίου που έχει αναλάβει την προανάκριση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.