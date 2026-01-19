Η ιστορία αυτή έχει πυροδοτήσει τεράστια ένταση, και αυτό ήταν και το κεντρικό θέμα συζήτησης στην κοινωνία του Αγρινίου.

Η κατάσταση αυτή είχε ανησυχήσει μέχρι και συγγενικό πρόσωπο του δράστη, και μάλιστα τον αδελφό του. Ο αδελφός του δράστη είχε πάρει την αστυνομία τηλέφωνο πέρυσι, μετά το Πάσχα, και τους είχε πει πως αυτοί οι δύο θα σκοτωθούν. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι περίμενε ότι θα γίνει φονικό, το μόνο που δεν ήξερε ήταν ποιανού το χέρι θα ρίξει τη «χαριστική βολή».

Έπειτα εξήγησε γιατί και οι δύο είχαν όπλα. Για τον αδελφό του είπε ότι ήταν δεινός κυνηγός, πήγαινε κάθε Σάββατο και Κυριακή για κυνήγι. Για τον πρόεδρο, το θύμα, είπε ότι του άρεσε η σκοποβολή, έπαιρνε και μέρος σε δραστηριότητες με σκοποβολή, οπότε είχε και αυτός άδεια για οπλοκατοχή.

Ο αδελφός του δράστη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Live News και για μια απειλή που είχε δεχτεί ο θύτης από το θύμα, κατά την οποία είχε πει ότι «θα σε φάει το μολύβι», εννοώντας τα φυσίγγια για αγριογούρουνα. Αυτή η απειλή, σύμφωνα με την οικογένεια του δράστη, υπήρξε η απαρχή των εξελίξεων που ακολούθησαν.

Θυμίζουμε ότι ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου στη Μακρυνεία παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, σήμερα το πρωί το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής. Όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και τον ακολούθησε. Έστησε καρτέρι στον 50χρονο και, τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές στη θέση «Αρβανίτης». Ο ένας πυροβολισμός ήταν κατά μέτωπο και οι άλλοι δύο από πίσω.

