Στην ταυτοποίηση ενός 24χρονου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στο κέντρο της Αθήνας και να αγνοεί σήμα αστυνομικών για έλεγχο, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Όπως προέκυψε, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει.

Ταυτόχρονα, εντοπίστηκε και ο 24χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρότρυνε τον οδηγό να επιταχύνει. Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, προτροπή σε τέλεση αδικήματος, επικίνδυνη οδήγηση και ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου του 2025, ο 24χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με συνεπιβάτη τον άλλον 24χρονο, στο κέντρο της Αθήνας, και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός παραβίασε κατ’ επανάληψη ερυθρούς σηματοδότες, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο συνεπιβάτης ο οποίος βιντεοσκοπούσε την παραβατική συμπεριφορά του οδηγού, ακούγεται στα βίντεο να τον προτρέπει να επιταχύνει, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ η μοτοσυκλέτα εντοπίστηκε σε συνεργείο ιδιοκτησίας 22χρονου στην περιοχή της Θήβας, όπου είχε αποσυναρμολογηθεί, ενώ εξαρτήματά της είχαν ήδη διατεθεί προς πώληση ως ανταλλακτικά σε ιστοσελίδες αγγελιών. Οι κατηγορούμενοι ήθελαν έτσι να εξαφανίσουν οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους.

Τέλος από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο 24χρονος δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης ενώ διατηρούσε προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναρτούσε συστηματικά βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο, στα οποία εμφανιζόταν να οδηγεί επικίνδυνα και κατά παράβαση του ΚΟΚ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.