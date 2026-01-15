Συνελήφθη στην Αθήνα 45χρονη αλλοδαπή, η οποία φέρεται να διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση της ήταν κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για λόγους ασφαλείας και κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία της, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή.

Σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών. «Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη ξεπερνά τα 23.050 ευρώ», είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ..

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση παρόμοιων εγκλημάτων, στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Η συλληφθείσα ταυτοποιείται ως:

Επώνυμο: TARCHNISHVILI ή LOMJARIA ή TARHNISHVILI

Όνομα: TAMARI ή TAMAR

Πατρός: IRAKLI ή LOSEBI ή IOSEBI

Έτος γέννησης: 1980, Γεωργία

❗Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας, φωτογραφιών και ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος 45χρονης αλλοδαπής, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό.

Πρόκειται για τη συλληφθείσα:

Όπως ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου: «Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από την ανωτέρω κατηγορουμένη σε βάρος και άλλων θυμάτων, την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με το παραπάνω έγκλημα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις».

«Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476737, 210-6476541, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».