Ένα πρόβλημα χωρίς τέλος φαίνεται να είναι η βία ανηλίκων, όπως δείχνουν οι επιθέσεις που πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό μίας έφηβης από τέσσερα κορίτσια φέρνει στο «φως» το STAR.

Στο βίντεο φαίνονται τέσσερα νέα κορίτσια να ξυλοκοπούν άγρια μια άλλη κοπέλα, την οποία κάποια στιγμή σηκώνουν στον αέρα πριν να την πετάξουν ξανά στο έδαφος.

Ακόμα και όταν η κοπέλα φαίνεται να μην αντιδρά και να έχει χάσει τις αισθήσεις της, ένα από τα κορίτσια συνεχίζει να την κλοτσάει ακόμα και στο κεφάλι, ενώ κάποια άλλη από τις συμμετέχουσες λέει «όχι στο κεφάλι, ρε, όχι στο κεφάλι».

Σε άλλο πλάνο ακούγεται η κοπέλα που κλότσησε το θύμα στο κεφάλι να λέει: «Το ήθελες; Εμένα να βρίσεις μωρή καρι@@@;».

Δείτε το βίντεο