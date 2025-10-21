Δηλώσεις στη τηλεόραση έκανε η αστυνομικός που κατήγγειλε τον επίσης αστυνομικό και πρώην σύντροφό της για κακοποίηση.

Η γυναίκα σημείωσε πως «είναι γνωστό πόσο κακοποιητικός είναι» και στη συνέχεια περιέγραψε τον ξυλοδαρμό της σε νυχτερινό κέντρο, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε το γύρο του διαδικτύου.

«Είχαμε σχέση, χωρίζαμε και τα ξαναβρίσκαμε συνέχεια γιατί δεν είχαμε σταθερή σχέση, ήταν μία σχέση κακιά τέλος πάντων», είπε στο Live News.

«Εκείνη την στιγμή στο τραπέζι μου βρίσκομαι μόνη μου, γιατί όλη η υπόλοιπη παρέα είχε φύγει και είχαμε μείνει εγώ με την αδερφή μου και τη φίλη μου οι οποίες οι δύο πήγαν τουαλέτα και όταν βρέθηκα μόνη μου στο τραπέζι ήρθε αυτός και μου επιτέθηκε έτσι. Αυτός ενδιάμεσα είναι ο φίλος του που προσπαθεί να τον συγκρατήσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Πάω να πάρω την τσάντα μου να φύγω και με χτυπάει πρώτη φορά, πάω να στείλω μηνύματα να ενημερώσω, να πάρω τηλέφωνο ότι φεύγουμε, ελάτε, που είστε; Και μετά από αυτό να βγάλω και βίντεο σε περίπτωση που επιτεθεί ξανά για να έχω καταγεγραμμένο. Δεν ήξερα ότι κάποιος άλλος βιντεοσκοπεί, κάθισε πάνω στα πράγματα και πήγα να πάρω τα πράγματα και την ώρα που πήγα να τα πάρω με τραβάει, με ρίχνει κάτω, με κλωτσάει», πρόσθεσε στη συνέχεια.