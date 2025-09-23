Νέα στοιχεία σχετικά με την 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να παίρνει τη σύνταξή της γίνονται συνεχώς γνωστά. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η γυναίκα ντρέπεται για αυτό που έχει κάνει και θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα στο κράτος.

«Το έχει συνειδητοποιήσει, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθεί να συνέλθει. Το λάθος το έκανε γιατί βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και χρειαζόταν χρήματα από τη σύνταξη και το επίδομα που έπαιρνε η μητέρα της. Όφειλε χρήματα σε τράπεζες, είχε δανειστεί από τρίτους για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας της μητέρας της και άλλα οικογενειακά προβλήματα υγείας», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο δικηγόρος της Νικόλαος Γεωργούσης αναφερόμενος στη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων.

Η ίδια ισχυρίζεται πως η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε δε πως προσέλαβε έναν αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

«Έλεγε ότι είχε τη μητέρα της σε δομή ή σε μία αδερφή της στην Ελευσίνα»

Ο δικηγόρος της 62χρονης τόνισε πως η γυναίκα έθαψε τη μητέρα την τον Αύγουστο του 2023, όταν και πέθανε η ηλικιωμένη.

«Η 62χρονη έλεγε ότι είχε τη μητέρα της σε δομή ή σε μία αδερφή της στην Ελευσίνα. Την φρόντιζε η ίδια για πολλά χρόνια. Στο σπίτι είχε τα σκυλιά, ήταν λίγο επιθετική κι έτσι δεν ζύγωνε κανένας κοντά. Τα τελευταία», είπε στο MEGA ο Τάκης Αικατερίνης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κλειδίου.

«Έθαψε τη μάνα της στη… ζούλα» επεσήμανε από την πλευρά του ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας και αναφερόμενος στην 62χρονο είπε «θα τη βγάλει καθαρή».