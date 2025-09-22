Τη θέση της ως διευθύντρια του ΚΕΠ στα Οινόφυτα Βοιωτίας φαίνεται πως εκμεταλλευόταν η 62χρονη που απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερνε να εξασφαλίζει έγγραφα που να δείχνουν ότι η μητέρα της είναι εν ζωή, μέχρι που κάποια στιγμή συγγενείς και γνωστοί της ηλικιωμένης -που είχε γεννηθεί το 1932- άρχισαν επισταμένως να την αναζητούν. Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία που έλεγε η 62χρονη είναι πως «η μαμά είναι σε δομή στην Κόρινθο και δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν». Δικαιολογία που από ένα σημείο κι έπειτα δεν γινόταν πιστευτή, με τους συγγενείς να την αναζητούν σε δομές για ηλικιωμένους και να μην τη βρίσκουν.

Κάπως έτσι φαίνεται ότι έγινε και η ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών, που με τη σειρά της ζήτησε προανακριτική έρευνα από το ΑΤ Τανάγρας. Ακόμη κι όταν η αποκάλυψη έφτασε κοντά, η 62χρονη επιχείρησε να τη γλιτώσει φέρνοντας στο σπίτι μία ηλικιωμένη γειτόνισσα που πάσχει από άνοια προκειμένου να την παρουσιάσει ως μητέρα της. Όμως στην πιο… απλή ερώτηση των αστυνομικών, για το πώς ονομάζεται, η ηλικιωμένη ανέφερε το πραγματικό της όνομα κι όχι αυτό της θανούσας.

Τέλος, το ερώτημα που απασχολεί τις Αρχές είναι πότε τελικά η μητέρα της 62χρονης απεβίωσε. Η συλληφθείσα υποστήριξε ότι αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 2023, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι η ηλικιωμένη είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και 4 χρόνια.