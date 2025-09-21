Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, όπου 62χρονη γυναίκα παραδέχθηκε ότι απέκρυψε τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της και προχώρησε στην ταφή της σε αυτοσχέδιο σημείο δίπλα από το σπίτι της, με μοναδικό σκοπό να συνεχίσει να λαμβάνει τα χρήματα της σύνταξης και του επιδόματος αναπηρίας της.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Θήβας. Ακολούθησε εισαγγελική εντολή για διερεύνηση πιθανής εξαφάνισης, με τους αστυνομικούς του ΑΤ Τανάγρας να πραγματοποιούν έλεγχο στην κατοικία της 62χρονης.

Αρχικά, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της δεν βρισκόταν στο σπίτι και τους κάλεσε να επιστρέψουν την επόμενη μέρα. Τότε, παρουσίασε στους αστυνομικούς μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα, γειτόνισσα με προβλήματα υγείας, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι επρόκειτο για τη μητέρα της. Ωστόσο, μετά από σχετική ταυτοποίηση, αποκαλύφθηκε η απάτη και η 62χρονη ομολόγησε.

«Την έθαψα με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού κοντά στο σπίτι»

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, η ηλικιωμένη μητέρα της απεβίωσε το καλοκαίρι του 2023 από παθολογικά αίτια. Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας.

Όπως είπε, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού άνδρα που εργαζόταν περιστασιακά στο σπίτι –και ο οποίος πλέον έχει εξαφανιστεί– μετέφεραν τη σορό και την έθαψαν πρόχειρα σε στάβλο δίπλα στην κατοικία τους.

Τι λέει ο πρόεδρος της κοινότητας

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Τάκης Αικατερίνης, ανέφερε ότι υπήρχαν υπόνοιες για την κατάσταση: «Είχαμε κάνει παρεμβάσεις για να μάθουμε τι συνέβη με την ηλικιωμένη. Η κόρη της μας διαβεβαίωνε ότι την είχε μεταφέρει σε ιδιωτική δομή φροντίδας και ότι δεν επιθυμούσε επισκέψεις, επικαλούμενη ψυχολογικά προβλήματα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί τι πραγματικά συνέβαινε.»