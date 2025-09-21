Από μια ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία ξεκίνησε η έρευνα της ΕΛΑΣ για την 62χρονη γυναίκα από το Κλειδί Βοιωτίας, πού κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Τανάγρας μετέβησαν στις 19 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της 62χρονης, εκτελώντας την εισαγγελική παραγγελία για διερεύνηση πιθανής εξαφάνισης, όπου ενημερώθηκαν ότι η ηλικιωμένη λείπει και τους ζητήθηκε να πάνε ξανά αύριο. Την επόμενη ημέρα, στις 20 Σεπτεμβρίου, η 62χρονη εμφάνισε μια επίσης ηλικιωμένη γειτόνισσα την οποία παρουσίασε στους αστυνομικούς ως μητέρα της. Γρήγορα οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά και πως η γυναίκα δεν είναι μητέρα της 62χρονης, προχωρώντας σε εξακρίβωση στοιχείων και διαπιστώνοντας ότι είναι γειτόνισσα που πάσχει από άνια.

Αμέσως μετά οδήγησαν την 62χρονη στο ΑΤ Τανάγρας, όπου ομολόγησε ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της το καλοκαίρι του 2023 και με τη βοήθεια ενός υπηκόου Αλβανίας που ακούει στο όνομα «Γιάννης» την έθαψαν δίπλα από ένα στάβλο, κοντά στο σπίτι τους στο Κλειδί Βοιωτίας. Οι Αρχές αναζήτησαν τον άνδρα από την Αλβανία, ο οποίος όμως έχει μετακομίσει και τα ίχνη του αγνοούνται.

Σε ό,τι αφορά την 62χρονη, η οποία μάλιστα κατέχει διευθυντική θέση σε δημόσια υπηρεσία, κρατείται και με την σε βάρος της δικογραφία θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, ενώ τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στο σημείο που τους υπέδειξε η συλληφθείσα μεταφέρθηκαν για έλεγχο από επιστήμονες.