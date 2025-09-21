Μια γυναίκα στη Βοιωτία κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξη της, ενώ παρουσίαζε μια γυναίκα με προβλήματα υγείας ως μητέρα της.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ertnews.gr η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς όταν το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το περιστατικό έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2023. Από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία.

Αργότερα, έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.