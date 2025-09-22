Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τη διευθύντρια του ΚΕΠ που έθαψε την 90χρονη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία και επί δύο χρόνια εισέπραττε από το Δημόσιο τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ηλικιωμένης γυναίκας θαμμένη σε αυτοσχέδιο λάκκο μέσα σε παλιό στάβλο.

Η 62χρονη κόρη του θύματος και διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων όπως αποκαλύφθηκε με τη βοήθεια ενός άνδρα επιχείρησε να κρύψει τον θάνατο της μητέρας της έχοντας ως στόχο να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της.

Η μητέρα της πέθανε το 2023 από παθολογικά αίτια και έτσι όπως είπε λόγω οικονομικών δυσκολιών αποφάσισε να αποκρύψει το γεγονός. Ομολόγησε δε πως προσέλαβε αλλοδαπό εργάτη για να τη βοηθήσει να τη θάψει.

«Εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της»

Οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες κατοίκων που δεν είχαν δει την ηλικιωμένη επί χρόνια, ενώ η 62χρονη έλεγε πως η μητέρα της είτε ζούσε με συγγενείς είτε φιλοξενούνταν σε δομή.

«Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι αφού κατέληξε η μητέρα της από παθολογικά αίτια, στη συνέχεια με βοήθεια αλλοδαπού, του οποίου τα στοιχεία δεν τα γνώριζε να τα αναφέρει, την έθαψε» επεσήμανε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι να εκτελέσουν εισαγγελική παραγγελία. Προφανώς υπήρχε κάποια ανώνυμη καταγγελία στον εισαγγελέα, γιατί στη συνέχεια διέταξε προκαταρκτική στο τοπικό ΑΤ να διερευνήσει εάν αυτή η γυναίκα βρίσκεται εν ζωή. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της γυναίκας, τους ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι κι ότι έπρεπε να πάνε την επόμενη. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσαν ότι εμφάνισε μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της», διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση, μη δήλωση θανάτου και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Έχει οδηγηθεί στις εισαγγελικές αρχές.