Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα στο ενδεχόμενα στη μακάβρια υπόθεση της Βοιωτίας, όπου η 62χρονη είχε θάψει τη μητέρα της σε ένα μαντρί δίπλα στο σπίτι της.

Η γυναίκα είπε ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και δεν ήθελε να χάσει την αναπηρική σύνταξη που λάμβανε. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν μαρτυρίες η μητέρα της 62χρονης είχε εξαφανιστεί για περισσότερα από δύο χρόνια.

«Η κυρία αυτή ήταν άρρωστη χρόνια, είχαμε κάποιες φορές. Τη βλέπαμε κάποιες φορές. Μετά από κάποιο διάστημα δεν μας επέτρεπε να την δούμε. Είχε βάλει φράκτες και έκανε ότι μιλάει στην μητέρα της. Όλα αυτά πριν από 4-5 χρόνια», είπε στο ΣΚΑΪ γειτόνισσα του θύματος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από ανώνυμη καταγγελία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Θήβας. Ακολούθησε εισαγγελική εντολή για διερεύνηση πιθανής εξαφάνισης, με τους αστυνομικούς του ΑΤ Τανάγρας να πραγματοποιούν έλεγχο στην κατοικία της 62χρονης.

Αρχικά, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της δεν βρισκόταν στο σπίτι και τους κάλεσε να επιστρέψουν την επόμενη μέρα. Τότε, παρουσίασε στους αστυνομικούς μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα, γειτόνισσα με προβλήματα υγείας, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι επρόκειτο για τη μητέρα της. Ωστόσο, μετά από σχετική ταυτοποίηση, αποκαλύφθηκε η απάτη και η 62χρονη ομολόγησε.