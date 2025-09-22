Τα 1400 ευρώ φτάνει το σύνολο των χρημάτων που λάμβανε μηνιαίως η 62χρονη, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε λαγούμι στάβλου στη Βοιωτία ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της.

Η 62χρονη δημόσια υπάλληλος φέρεται να λάμβανε για 2 χρόνια τη σύνταξη και τα επιδόματα που δικαιούταν η νεκρή μητέρα της, κάτι πάντως που θα διαπιστωθεί από τις εξετάσεις στο σώμα της νεκρής γυναίκας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η μητέρα της 62χρονης λάμβανε σύνταξη γήρατος ύψους 846 ευρώ, ενώ το επικουρικό έφτανε τα 122 ευρώ και το εξωιδρυματικό επίδομα τα 432. Σύνολο 1400 ευρώ.

Αν τελικά η δικαιοσύνη αποφασίσει ότι η 62χρονη λέει την αλήθεια και η μητέρα της πέθανε τον Αύγουστο του 2023, τότε η γυναίκα θα κληθεί να επιστρέψει στο κράτος 33.600 ευρώ και μάλιστα εντόκως.

Τα ερωτήματα πάντως που μένει να απαντηθούν είναι αρκετά, ενώ θα πρέπει να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της επήλθε από φυσικά αίτια ή από εγκληματική ενέργεια.