Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία που κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών και η οποία κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο κοντά στο σπίτι της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η γυναίκα ζητούσε επίμονα να μάθει τι λέγεται για την ίδια στα ΜΜΕ, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο όσο ήταν στο αστυνομικό τμήμα. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την 62χρονη να έχει δώσει το μικρό όνομα του συνεργού της. «Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα», φέρεται να είπε.

Το πρωί της Δευτέρας η γυναίκα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και το μεσημέρι αφέθηκε ελεύθερη.