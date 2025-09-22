Σε έναν στάβλο που βρίσκεται σε απόμερο σημείο του χωριού Κλειδί είχε θάψει τη μητέρα της η 62χρονη που συνελήφθη για την υπόθεση στη Βοιωτία και πλέον έχει αφεθεί ελεύθερη.

Το Κλειδί είναι ένα μικρό χωριό ανάμεσα στη Θήβα και τα Οινόφυτα, όπου εργαζόταν η 62χρονη. Στο ένα άκρο του χωριού, εκεί που τελειώνει ο δρόμος που το διαπερνά, ξεκινά ένας μικρός χωματόδρομος. Στα πλάγια του δρόμου υπάρχει συρματόπλεγμα που εμποδίζει την προσέγγιση στον στάβλο. Όποιος θέλει να φτάσει στο σημείο πρέπει να κατηφορίσει από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι και να κάνει τον γύρο του στάβλου, προκειμένου να φτάσει εκεί.

Συγχωριανοί της 62χρονης υποστηρίζουν ότι είναι αδύνατο για μια γυναίκα περί των 60 ετών να μεταφέρει μόνη της μια σορό στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία για την υπόθεση υπάρχει αναφορά σε ένα πρόσωπο που φέρεται ότι βοήθησε την 62χρονη, τόσο στη μεταφορά της σορού, όσο και στην «ταφή».

Ο λάκκος στο σημείο παραμένει ανέγγιχτος, όπως ακριβώς ήταν μετά την εκταφή.

Ψέματα ακόμα και στους συγγενείς της έλεγε η 62χρονη για τη νεκρή μητέρα της

Τη θέση της ως διευθύντριας του ΚΕΠ στα Οινόφυτα Βοιωτίας φαίνεται πως εκμεταλλευόταν η 62χρονη για να λαμβάνει τη σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερνε να εξασφαλίζει έγγραφα που να δείχνουν ότι η μητέρα της είναι εν ζωή, μέχρι που κάποια στιγμή συγγενείς και γνωστοί της ηλικιωμένης -που είχε γεννηθεί το 1932- άρχισαν επισταμένως να την αναζητούν. Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία που έλεγε η 62χρονη είναι πως «η μαμά είναι σε δομή στην Κόρινθο και δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν». Δικαιολογία που από ένα σημείο κι έπειτα δεν γινόταν πιστευτή, καθώς οι συγγενείς την αναζητούσαν σε δομές για ηλικιωμένους και δεν την έβρισκαν.

Κάπως έτσι φαίνεται ότι έγινε και η ανώνυμη καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών, που με τη σειρά της ζήτησε προανακριτική έρευνα από το ΑΤ Τανάγρας.

Ακόμα και όταν η αποκάλυψη έφτασε κοντά, η 62χρονη επιχείρησε να τη γλιτώσει φέρνοντας στο σπίτι μία ηλικιωμένη γειτόνισσα που πάσχει από άνοια, προκειμένου να την παρουσιάσει ως μητέρα της. Όμως στην πιο… απλή ερώτηση των αστυνομικών, για το πώς ονομάζεται, η ηλικιωμένη ανέφερε το πραγματικό της όνομα κι όχι αυτό της θανούσας.