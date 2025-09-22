Μετανιωμένη εμφανίστηκε η 62χρονη από τη Βοιωτία που απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της.

«Έχω μετανιώσει για όσα έκανα, αντιλαμβάνομαι το λάθος μου και αποδέχομαι τις συνέπειες. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω όλα τα χρήματα που καταχράστηκα. Ζητώ συγγνώμη. Η μητέρα μου πέθανε τον Αύγουστο του 2023 από παθολογικά αίτια», είπε κατά την απολογία της η 62χρονη.

Ο δικηγόρος της γυναίκας παραχωρώντας δηλώσεις είπε ότι η 62χρονη αποφάσισε να θάψει τη μητέρα της κρυφά γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

«Λόγω πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας, έκανε αυτό το λάθος, προσπάθησε να το καλύψει με ένα άλλο λάθος, αποκαλύφθηκε στις Αρχές και αντιμετωπίζει τις συνέπειες τις οποίες γνωρίζει και τις οποίες θα αποδεχτεί».



«Είναι πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά, έχει αντιληφθεί πλήρως το τι έχει κάνει, γνωρίζει τις συνέπειες, θα τις αποδεχτεί, συνεργάστηκε αμέσως, ομολόγησε αμέσως, έδωσε τις λεπτομέρειες που θεωρούσε ότι έπρεπε να γνωρίζουν οι Αρχές, δεν θα αντιδικήσει με κανέναν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έκανε», καταλήγει.

«Δεν την πρόσεχε»

Τη δική τους εκδοχή δίνουν συγγενείς της οικογένειας. «Η μάνα της ήταν ανήμπορη και σιγά σιγά έκοψε κάθε σχέση με τους γύρω και εδώ και 4 – 5 χρόνια δεν ξέραμε πού ήταν. Πότε έλεγε ότι την έχει σε γηροκομείο, πότε έκανε ότι ήταν μέσα στο σπίτι. Έπαιζε και θέατρο, έλεγε ‘μαμά έρχομαι, σε παρακαλώ σταμάτα’».

Όπως σημειώνουν: «Δεν την πρόσεχε η κόρη της, γιατί είχα κάποια πρόσβαση πριν κλείσει τα πάντα. Ήταν πολύ παρατημένη. (…) Αρνιόταν να βάλει κάποιον άνθρωπο να εξυπηρετεί τη μητέρα της».

«Εντελώς αντικοινωνική, κλεισμένη. Δεν είχε επαφή με κανέναν, όλοι της φταίγανε, μοίραζε μηνύσεις παντού, εκεί που δούλευε οι άνθρωποι δεινοπαθούσαν», λένε.

«Δεν είχε προβλήματα οικονομικά, ο πατέρας της είχε περιουσία και πιστεύω της είχε αφήσει και χρήματα».