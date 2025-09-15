Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα, Δευτέρα 15/9, ο 42χρονος μαστροπός ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ισχυριστεί ότι είναι θύμα σκευωρίας και να πει πως δεν εκβίαζε ούτε απειλούσε τις νεαρές κοπέλες.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και παραγωγός ερωτικών ταινιών, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο εν λόγω άνδρας με το παρατσούκλι «κοντός» κατηγορείται πως έβρισκε νεαρές γυναίκες, κάποιες εξ αυτών μάλιστα ήταν και ανήλικες, και τάζοντάς τους χρήματα και φήμη τις εξωθούσε στην πορνεία.

Όπως επισημαίνουν στις καταγγελίες τους οι κοπέλες που εξέδιδε, τις εξανάγκαζε σε χρήση ναρκωτικών, τις εκβίαζε και τις απειλούσε στην προσπάθειά τους να ξεμπλέξουν από το κύκλωμα.

Ο 42χρονος παραγωγός ερωτικών ταινιών

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι ο 42χρονος δεν εξέδιδε καμία κοπέλα

«Έχουν δοθεί κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις στην αστυνομία και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Αυτές οι καταθέσεις δεν συμβαδίζουν επί το πλείστον με αυτά που ακούγονται στον δημόσιο λόγο. Αυτές τις αντιφάσεις αλλά και τις αντιφάσεις με την πραγματικότητα του κατηγορουμένου θα τις εκθέσουμε στην κυρία ανακρίτρια», επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας 15/9 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Δημήτρης Αγγελάκος, δικηγόρος του 42χρονου κατηγορουμένου.

«Δεν εξέδιδε καμία απολύτως κοπέλα. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ούτε καν στο κατηγορητήριο, που του αποδίδεται σήμερα κανένα αδίκημα που να σχετίζεται με ανήλικο», σημείωσε.

Όσον αφορά την εταιρεία παραγωγής ταινιών για ενήλικες που αναφέρεται ότι είχε ο 42χρονος, ο δικηγόρος του είπε ότι συστάθηκε τον Μάιο του 2021.

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, Βέρα Αθανασίου, σχολίασε: «Όταν μιλάμε για υποθέσεις μαστροπείας, προηγείται πάντα μία στρατηγική αποπλάνησης που δεν αλλάζει και πολύ από τη στρατηγική αποπλάνησης στα μικρά παιδιά. Προσεγγίζει, δημιουργεί σχέση εμπιστοσύνης, τάζει πράγματα σε ευάλωτες προσωπικότητες. Δημιουργεί μια αίσθηση εξιδανίκευσης κι έτσι παγιδεύει το θύμα».

Δημογλίδου: «Η Αστυνομία έφτασε στις κοπέλες»

Για την υπόθεση μίλησε επίσης στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επεσήμανε σχετικά: «Εμείς δεν είδαμε να έρχονται οργανωμένα κοπέλες όλες μαζί να καταγγέλλουν έναν άνθρωπο. Σε εμάς ήρθε μια κοπέλα και προσπαθήσαμε από την κοπέλα να βρούμε τα στοιχεία των υπόλοιπων. Η Αστυνομία έφτασε στις κοπέλες».

«Γνωρίζω ότι έχουν επικοινωνήσει κι άλλες κοπέλες με τη ΓΑΔΑ και έχουν γίνει κι άλλες καταγγελίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί οι κοπέλες σταματούν να φοβούνται. Πάθαινα κρίσεις πανικού, μέχρι και σήμερα παθαίνω, αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη που έλεγε, προφανώς θα έλεγα τα πάντα στους δικούς μου και θα είχα προλάβει πολλά», αναφέρει από την πλευρά του θύμα του μαστροπού.

«Εγώ δεν είχα τη δύναμη και φοβόμουν κιόλας, γιατί μου λέει αν πας και κάνεις αυτό θα κάνω κακό στην οικογένειά σου, θα κάνω κακό στη μητέρα σου. Με χτύπαγε και μου έλεγε πιες κοκαΐνη, με άσχημο τρόπο να με πιέζει και να με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. 16 με 17 χρονών παιδί, δεν νομίζω όταν ένας άνθρωπος 30-32 χρονών έρχεται και ξαφνικά σου καταστρέφει όλη τη ζωή, τι θα πεις;», σημειώνει.