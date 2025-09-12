Μήνυση σε βάρος του 42χρονου μαστροπού που συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης κατέθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, ο μαστροπός, επονομαζόμενος και ως «κοντός», εκφόβιζε τα θύματά του ισχυριζόμενος πως ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν φίλος του. «Εμένα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι φίλος μου», έλεγε χαρακτηριστικά.

«Αν πάτε στην Αστυνομία, εσείς θα βρεθείτε στη φυλακή στο τέλος και όχι εγώ», ανέφερε στα θύματά του.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κινήθηκε εναντίον του, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έχουν καμία δόση αλήθειας.

Μάλιστα, ο μαστροπός φαίνεται πως χρησιμοποιούσε τα ονόματα και άλλων πολιτικών προσώπων για να δείξει πως δήθεν «έχει πλάτες».

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τον παραγωγό ερωτικών ταινιών

Ο 42χρονος παραγωγός ερωτικών ταινιών, με το παρατσούκλι «κοντός», κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε γυναίκες. «Με εξέδιδε για 500-600 ευρώ την ώρα, έλεγε στους πελάτες ότι είμαι ανήλικη», αποκάλυψε θύμα του περιγράφοντας τη φρίκη που έζησε.

Η Μαρία, θύμα του μαστροπού, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» την Παρασκευή 12/9 εξηγώντας: «Τον συγκεκριμένο τον γνώρισα μέσω μίας αγγελίας για πωλήτρια στη Γλυφάδα. Τότε διατηρούσε ένα κατάστημα ρούχων. Δούλεψα εκεί 3 μήνες, το μαγαζί δεν πήγαινε καθόλου καλά, δεν είχε δουλειά. Μετά από 3 μήνες αναγκάστηκε να το κλείσει. Μέσα σε αυτό το 3μηνο γνωριστήκαμε, είχε πολύ καλή συμπεριφορά απέναντί μου, ήταν φιλικός, και πολύ πρόσχαρος. Αν δεν είχα καλή ψυχολογία στη δουλειά, με προσέγγιζε ώστε να του πω τι έχω και να με βοηθήσει. Ήθελε να δείξει ότι είναι ένας κάλος φίλος. Δεν ήξερα για τις “άλλες” δραστηριότητές του».

«Μετά από 3 μήνες που έκλεισε το μαγαζί, είχα πάρει κάποιες προπληρωμές από τη δουλειά μου, γιατί είχα οικονομικές ανάγκες. Έκλεισε το μαγαζί και κρατήσαμε επαφές. Μου λέει κάποια κοπέλα που ήταν σύντροφός του ότι αυτός εκδίδει κοπέλες και της είπα ότι δεν το γνώριζα. Μίλησα μαζί του, τον ρώτησα αν το κάνει και μου είπε ότι το κάνει. Έτσι έκοψα κάθε επαφή μαζί του, άλλαξα αριθμό και δεν του γύρισα τα χρήματά που είχα δανειστεί. Θεώρησα σωστό να εξαφανιστώ και να φύγω από αυτόν τον κύκλο», είπε.

«Βρήκε τον αριθμό μου, με παρακολουθούσε για αρκετό καιρό, ερχόταν έξω από το σπίτι μου, με εκβίαζε, έλεγε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μου και σε εμένα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία να βρεθούμε να τα πούμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν πήγα ποτέ στην Αστυνομία, ήμουν 16 ετών τότε. Με χτύπαγε εμένα και άλλες κοπέλες για να εκδοθούμε. Του έλεγα ότι θα δουλέψω για να του επιστρέψω τα χρήματα και μου έλεγε “όχι, θα το κάνεις με τον δικό μου τρόπο”. Ήμουν 16 ετών τότε, είχα κάνει τα χαρτιά μου τα νόμιμα για να δουλέψω ως ανήλικη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η νεαρή κοπέλα.

Για τη δράση του 42χρονου μαστροπού μίλησε επίσης στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας: «Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας, σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής 5 θύματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016. Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να τα έχει», είπε αρχικά.

«Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς και ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει», συμπλήρωσε.

Εστιάζοντας στην πρώτη καταγγελία η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε μας από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια αυτού του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια, αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».