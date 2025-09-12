Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 42χρονος μαστροπός, επονομαζόμενος και ως «κοντός», ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκφόβιζε τα θύματά του ισχυριζόμενος πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ήταν φίλος του.

Για τη δράση του 42χρονου μαστροπού μίλησε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας: «Δυστυχώς πέρα από τον εξαναγκασμό να πραγματοποιούν ραντεβού οι κοπέλες, τις εξανάγκαζε και με την απειλή βίας, σωματικής και ψυχολογικής. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε δανείσει χρήματα στις κοπέλες αυτές και μετά τις εκβίαζε με αυτό. Έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής 5 θύματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα, γιατί η δράση του ξεκινά από το 2016. Υπάρχει και αρκετό υλικό προς εξέταση και ψηφιακά πειστήρια που φαίνεται ότι βιντεοσκοπούσε τα κορίτσια. Είχε δημιουργήσει μία εταιρεία παραγωγής ταινιών. Έκανε και ταινίες με πρωταγωνίστριες τις κοπέλες χωρίς τη θέλησή τους, ανέβαινε το υλικό αυτό σε συγκεκριμένα κανάλια και κάποιος πλήρωνε για να τα έχει», είπε αρχικά.

«Δεν επέλεγε τυχαία τα θύματά του, επέλεγε άτομα που είχαν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας και δεν υπήρχε υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ίδιος ανέφερε στα θύματά του ότι είχε και προστασία από υψηλά πρόσωπα και επικαλείτο και τον υπ. Προστασίας του Πολίτη όπως και αστυνομικούς και ότι κανείς δεν μπορούσε να τον συλλάβει», συμπλήρωσε.

Εστιάζοντας στην πρώτη καταγγελία η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε: «Η πρώτη καταγγελία ήρθε σε εμάς από μια κοπέλα που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια αυτού του ανθρώπου, συνάντησε έναν αστυνομικό τυχαία στον δρόμο, αυτός την οδήγησε στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΑΔΑ. Ο άνδρας κρατούσε τις γυναίκες σε έναν χώρο όπου και εκεί γίνονταν και ραντεβού στα νότια προάστια, αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι».