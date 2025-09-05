Συγκλονίζει η υπόθεση του νεκρού ζευγαριού σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Τα δύο πτώματα, ενός 75χρονου άνδρα και της 88χρονης συζύγου του, εντοπίστηκαν χθες λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι ότι ο άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα την κατάκοιτη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η 88χρονη γυναίκα έφερε τραύμα από πυροβολισμό στον θώρακα, ενώ ο 74χρονος στο κεφάλι.

Δίπλα τους εντοπίστηκε μια καραμπίνα με δύο κάλυκες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της ανθρωποκτονίας και της αυτοκτονίας.

Οι γείτονες έκαναν λόγο για ένα ζευγάρι ήρεμο και αγαπημένο, ενώ ο άνδρας ήταν εκείνος που έκανε τις δουλειές του σπιτιού, όπως το άπλωμα των ρούχων και τα ψώνια, αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο 75χρονος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα κάποια ψυχολογικά προβλήματα και ήταν ιδιαίτερα καταθλιπτικός.

Οι σοροί βρέθηκαν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, με τους γείτονες να λένε ότι άκουσαν πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου.

Η ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές ανέφερε χθες σε δηλώσεις της: «Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.