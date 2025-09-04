Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στον Νέο Κόσμο, όπου το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέσα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η γυναίκα φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στον θώρακα και ο άνδρας στο κεφάλι.

Οι σοροί ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης, δίπλα τους βρέθηκε πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες.

Ο άνδρας είναι 74 ετών ενώ η γυναίκα είναι επισήμως αταυτοποίητη και σε πιο προχωρημένη σήψη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

«Ήταν άρρωστη η γυναίκα και ο άνδρας πολύ στεναχωρημένος» λέει γειτόνισσα

«Απ’ ό,τι ξέρουμε στον τέταρτο όροφο έμενε ένα ζευγάρι. Ο κύριος ήταν γύρω στα 70, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός» λέει γειτόνισσα.