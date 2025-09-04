Νεκρό εντοπίστηκε ένα ζευγάρι το απόγευμα της Πέμπτης, μέσα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στον Νέο Κόσμο.

Ο άνδρας ήταν 74 ετών και η γυναίκα 86.

Οι σοροί τους ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και δίπλα τους βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στον θώρακα και ο άνδρας στο κεφάλι.

«Ήταν άρρωστη η γυναίκα και ο άνδρας πολύ στεναχωρημένος» λέει γειτόνισσα

«Απ’ ό,τι ξέρουμε στον τέταρτο όροφο έμενε ένα ζευγάρι. Ο κύριος ήταν γύρω στα 70, ενώ η σύζυγός του ήταν πολύ άρρωστη και ήταν πολύ στεναχωρημένος αυτός» λέει γειτόνισσα, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Άρχισε να μυρίζει και ειδοποιήσαμε τις Αρχές»

«Γύρισα το Σάββατο από διακοπές, είδα το φως του σπιτιού που μένουν οι παππούδες και δεν το είχαν σβήσει. Λέω “μπορεί να είναι άρρωστοι, θα το ‘χουν ξεχάσει”. Όμως περνούσαν οι μέρες και τα… ίδια. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χειρότερα. Σήμερα ακόμη χειρότερα. Και ο άνδρας μου είπε “γιατί μυρίζει τόσο άσχημα;”. Και λέμε πρέπει να ειδοποιήσουμε γιατί θα έχουν πεθάνει οι παππούδες. Γιατί τους ξέραμε. Ο άνδρας μου πήρε τηλέφωνο τον διαχειριστή, άνοιξαν την πόρτα και τους βρήκαν, νομίζω, στο υπνοδωμάτιο. Η κυρία δεν έβγαινε πολύ. Μόνο ο παππούς. Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι ήταν άρρωστη» λέει ένοικος της πολυκατοικίας που ειδοποίησε τις Αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.