Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλλεται στα Χανιά, με θύμα μια νεαρή κοπέλα 23 χρονών και θύτη έναν 20χρονο, ο οποίος και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Ο νεαρός φέρεται να ξυλοκόπησε βάναυσα τη σύντροφό του στο σπίτι του στον Πλατανιά Χανιών. Στη συνέχεια, την έσυρε από τα μαλλιά, την έβαλε στο αυτοκίνητο, την οδήγησε σ’ ένα ερημικό χωράφι και τη χτύπησε.

Όπως είπε η γυναίκα, σύμφωνα με το Mega, ο άνδρας επιχείρησε να την πνίξει και στη συνέχεια να την πατήσει με το αυτοκίνητο.

Το σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλε η 23χρονη στην ΕΛ.ΑΣ και λίγο αργότερα ο 20χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για ενδοοικογενειακή βία.