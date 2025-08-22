Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που την περασμένη Δευτέρα δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές μια 47χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι.

«Ήμουν σε αμόκ, δεν κατάλαβα τι έκανα. Μετάνιωσα αλλά ήταν ήδη αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με τη γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της» φέρεται να είπε στην απολογία του ο 28χρονος, όμως δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα, που του έδειξαν τον δρόμο για τη φυλακή.

Ο συνήγορος του φερόμενου ως δράστη ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του.

Ο 28χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία της γυναίκας σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές του θύματος ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε την 47χρονη με μαχαίρι.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να επεσήμανε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.