Μετά από προθεσμία που έλαβε, απολογείται σήμερα, Παρασκευή 22/8 Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι.

Ο άνδρας που την κατακρεούργησε είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σοκ έχουν προκαλέσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή που στο σώμα του θύματος 15 μαχαιριές.

Ο 28χρονος είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Όταν η λάμα του πρώτου μαχαιριού έσπασε, έβγαλε ένα ακόμα μαχαίρι και συνέχισε να τη μαχαιρώνει.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία της γυναίκας σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι.

Λίγο μετά τις 11:00 οι φωνές του θύματος ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με μία ένοικο της πολυκατοικίας να βλέπει το περιστατικό και να καλεί την Αστυνομία, λέγοντας πως ο 28χρονος άνδρας κυνηγούσε την 47χρονη με μαχαίρι.

Εικόνα από τη μεταφορά του 28χρονου κατηγορούμενου στον εισαγγελέα

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινωνικές δομές και συγκεκριμένα σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Ο δράστης φέρεται να επεσήμανε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα τον προσέβαλε συστηματικά. «Με κακολογούσε παντού» και «δεν μου μίλαγε κανείς εξαιτίας της», φέρεται να είπε στην κατάθεσή του.

Σημειώνεται πως η 47χρονη, τον περασμένο Μάρτιο, είχε πάει στην Αστυνομία καταγγέλλοντας ότι ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε.