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Ούτε «τελευταίο μέτρο», ούτε λευκή επιταγή

Καλημέρα σε όλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες στο Υπουργικό ότι οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση θα εξετάζονται ανά 15 ημέρες, καθώς οι διεθνείς τιμές αλλάζουν διαρκώς. Το ενδιαφέρον, βεβαίως, βρίσκεται και στο πολιτικό μήνυμα. Η κυβέρνηση δεν θέλει να δεσμευτεί σε ένα σταθερό πακέτο για μήνες, αλλά να κρατήσει ανοιχτό το συρτάρι των μέτρων. Εν ολίγοις, ούτε «τελευταίο μέτρο», ούτε λευκή επιταγή. Το Μαξίμου κρατάει το κομπιουτεράκι ανοιχτό και το πολιτικό θερμόμετρο δίπλα του.

Αμηχανία και παγωμάρα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τις 120 δόσεις

Επτασφράγιστο μυστικό είχε καταφέρει να κρατήσει τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις το κυβερνητικό επιτελείο. Το ίδιο και τις ρυθμίσεις για τους servicers. Και ενώ όλοι περίμεναν ο Μητσοτάκης να κάνει ανακοινώσεις μόνο για τα καύσιμα, είχε έσκασαν οι εκπλήξεις. Η αμηχανία που προκλήθηκε στην αντιπολίτευση προκάλεσε αφωνία αρχικά σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Και μετά άρχισαν να λένε ότι τους αντέγραψαν στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα όπως έλεγαν συνεργάτες του πρωθυπουργού παρότι στην οδό Αμαλίας πόνταραν πολλά στη βόλτα Τσίπρα στην Κυψέλη τελικά πήγε κουβά. Σήμερα οι πολίτες είδαν από τη μια έναν πρωθυπουργό να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των πολιτών και έναν πρώην πρωθυπουργό να καταφεύγει σε επικοινωνιακά τρικ για να δείξει ότι συμπονάει τους πολίτες», μου έλεγαν.

Οι servicers μπήκαν στο στόχαστρο

Στο Υπουργικό υπήρξε και δεύτερο μήνυμα προς τους servicers. Αν παραβιάζεται συμφωνημένη ρύθμιση, προβλέπεται ακύρωση της πράξης, πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και πίστωση πέντε δόσεων στον πολίτη. Παράλληλα προβλέπεται πλαφόν 15% στην προκαταβολή και «πάγωμα» τόκων εφόσον δεν δοθεί πλήρης εικόνα της οφειλής μέσα σε 45 ημέρες. Όπως μου είπε υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ότι η περίοδος της απόλυτης ελευθερίας του πιστωτή τελειώνει. Και το αντιπολιτευτικό μήνυμα είναι ήδη έτοιμο: «Άρα μπορούσατε και νωρίτερα».

H απουσία Δένδια

Μηνύματα και προτροπές στο υπουργικό με τον πρωθυπουργό για τα περί ύφους στο δημόσιο λόγο με τον ίδιο να στρέφει τα βέλη του και εσωτερικά και αυτό γιατί ήταν εντονότατη η ενόχλησή του όταν βρισκόταν στις ΗΠΑ και μάθαινε από τους στενούς του συνεργάτες για τα ενδοκυβερνητικά φάλτσα. Ποιος όμως έλειπε χθες από του συμβούλιο και δεν άκουσε από κοντά τις παραινέσεις του Κυριάκου; Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο. Με την απουσία του να συζητείται έντονα στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, όπως και η εκδήλωση που ετοιμάζει για την Παρασκευή, πριν από τα 52α γενέθλια της ΝΔ.

Στη Βουλή αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο

Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, το ενδιαφέρον θα περάσει στη Βουλή. Στην ατζέντα βρίσκονται το νομοσχέδιο για την ενίσχυση εισοδήματος και αποταμίευσης, οι ρυθμίσεις για εξωτερική φρούρηση και σωφρονιστικό σύστημα, τα αναπτυξιακά προγράμματα, ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2027 και τα σχέδια δράσης των υπουργείων.

Το Μαξίμου ζητά «ενιαίο μήνυμα»

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποστροφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό δεν αφορούσε ούτε το diesel ούτε τις 120 δόσεις. Αφορούσε το ίδιο το κυβερνητικό επιτελείο. Ο πρωθυπουργός ζήτησε ο λόγος της κυβέρνησης να είναι «μετρημένος, ενιαίος και ακριβής», προειδοποιώντας μάλιστα ότι αξιολογεί ατομικές συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Αυτό, μεταφράζεται ως μήνυμα με αποδέκτες εντός κυβέρνησης. Σε μια περίοδο που κάθε δήλωση μπορεί να γίνει πρωτοσέλιδο, το Μαξίμου θέλει λιγότερους αυτοσχεδιασμούς και περισσότερη πειθαρχία.

Η επιστολή στις Βρυξέλλες δεν είναι διακοσμητική

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετη έκτακτη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, με κοινοποίηση και στον πρόεδρο του Eurogroup. Αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα κίνηση πίσω από τα μέτρα της ημέρας. Το Μαξίμου γνωρίζει ότι οι επιδοτήσεις δεν μπορούν να λειτουργούν επ’ αόριστον χωρίς δημοσιονομικό λογαριασμό. Έτσι επιχειρεί να μεταφέρει μέρος της πίεσης στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Το μήνυμα προς το εσωτερικό είναι «στηρίζουμε χωρίς να ξεχειλώσουμε τα δημόσια οικονομικά». Το μήνυμα προς τις Βρυξέλλες είναι διαφορετικό: «σε έκτακτες συνθήκες, θέλουμε έκτακτα περιθώρια».

Το Μαξίμου και οι δικηγόροι

Πάντως στο υπουργικό συμβούλιο είχε και θέμα με τους δικηγόρους καθώς έγινε εισήγηση για το νέο κώδικά τους. Μου λένε ότι δεν θα προχωρήσει εάν δεν υπάρξει και η σύμφωνη γνώμη των δικηγορικών συλλόγων. Βέβαια σε εκλογές πάμε και δεν θέλουν εντάσεις με χιλιάδες δικηγόρους στην κυβέρνηση και γι’ αυτό μια πηγή μου είπε ότι μπορεί να μπει στη διαβούλευση αλλά ίσως δεν ψηφιστεί έως τις εκλογές, εκτός εάν δώσει αρκετά στο δικηγορικό κόσμο, εκτός από την υποχρεωτική παράσταση που επανέρχεται στα συμβόλαια για αγορές άνω των 50.000 ευρώ.

Το ΠΑΣΟΚ λέει «ΕΦΚ», το Μαξίμου λέει «αντοχές»

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και σε μηχανισμό επιστροφής πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ στους καταναλωτές, μαζί με ελέγχους στην αλυσίδα από το διυλιστήριο μέχρι την αντλία. Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, η Χαριλάου Τρικούπη επέμεινε ότι πρόκειται για περιορισμένη παρέμβαση και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «επικοινωνιακή διαχείριση». Το ενδιαφέρον είναι πως οι δύο πλευρές μιλούν για την ίδια ακρίβεια με διαφορετικό λεξιλόγιο: το Μαξίμου μιλά για δημοσιονομικές αντοχές, το ΠΑΣΟΚ για άμεση μείωση φόρων. Το ποιος θα κερδίσει τη μάχη της ερμηνείας θα φανεί στον λογαριασμό της αντλίας.

Δύο ιστορικά στελέχη της Α’ Αθήνας εκτός ψηφοδελτίων

Να σας πάω τώρα στην Α’ Αθήνας και συγκεκριμένα στο γαλάζιο στρατόπεδο όπου εκεί θα έχουμε δύο σημαντικές αποχωρήσεις με συνέπεια η ανθρωπογεωγραφία του «σταυρού» στον συγκεκριμένο τομέα να αλλάζει άρδην. Δρομολογούνται, λοιπόν, δύο σημαντικές αποχωρήσεις που ανακατεύουν πλήρως την τράπουλα στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της χώρας. Η αρχή γίνεται με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως δεν θα διεκδικήσει την εκλογή του με σταυρό προτίμησης. Επιθυμία του είναι να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, γεγονός που σημαίνει ότι η ισχυρή προσωπική του δεξαμενή ψηφοφόρων θα «ορφανέψει», ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συμμαχίες στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, εκτός εκλογικού κάδρου τίθεται και η Φωτεινή Πιπηλή, η οποία επίσης δεν θα είναι υποψήφια. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία καταφέρει να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας, μπορεί να διατηρήσει τις έξι έδρες που εκλέγει σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται μια σκληρή μάχη για την επικράτηση της τελευταίας εκλόγιμης έδρας.

Σδούκου και Τσάπαλος στη μάχη

Πάνω σε αυτό το τοπίο λοιπόν αναμένεται να δοθεί μια σκληρή εσωκομματική μάχη για την επικράτηση, με τη νεοφερμένη Αλεξάνδρα Σδούκου να διαθέτει, μεταξύ άλλων ατού, και ως ισχυρό όπλο το χαρτί της γυναικείας υποψηφιότητας. Να πω βέβαια ότι είναι από τα στελέχη που του έχουν βγει του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη πλευρά, ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σημαντική διείσδυση στα παραδοσιακά κοινά της παράταξης, έχοντας χτίσει ισχυρούς τοπικούς πυρήνες από την προηγούμενη υποψηφιότητά του το 2023. Δεν θα κλείσω όμως με την Α’ Αθήνας γιατί έπεσε στα χέρια μου δημοσκόπηση που η έκπληξη ακούει στο όνομα του Άγγελου Συρίγου. Αν και στις προηγούμενες εκλογές ο καθηγητής βρέθηκε σε οριακή θέση για την απώλεια της έδρας του, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι ανακάμπτει εντυπωσιακά, καταγράφοντας μια δυναμική πορεία στην κούρσα της πρώτης εκλογικής περιφέρειας της χώρας.

Το διπλό χτύπημα του Ανδρουλάκη

Και μέσα σε όλα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης απ’ ό,τι μαθαίνω ετοιμάζει διπλό χτύπημα, καθώς το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά την θεσμοθέτηση μηχανισμού προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη Βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ στη δεύτερη προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής, δηλαδή Golden Visa, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας ,τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την Εθνική Οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa όπως και την εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφισταμένων Golden Visa, όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης.

Ανοιχτή η συζήτηση για την επόμενη μέρα Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συγκρουστεί προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, χαρακτηρίζοντας αντίπαλό του τα προβλήματα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχει περιγράψει το ΠΑΣΟΚ ως «ανταγωνιστή». Η διατύπωση έχει μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από όσο φαίνεται σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Γιατί; Επειδή αφήνει ανοιχτή τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα χωρίς να προαναγγέλλει συγκόλληση. Ούτε μέτωπο εναντίον του ΠΑΣΟΚ ούτε λευκή επιταγή συνεργασίας. Στην πράξη, ο Τσίπρας κρατά δύο πόρτες ανοιχτές: την αυτόνομη πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και την προοπτική ευρύτερων προοδευτικών συνεννοήσεων.

Ο Τσίπρας ξαναμπαίνει στο κάδρο της ασφάλειας

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες πριν από την συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Κυψέλη, σε πολυκατοικίες όπου έχουν εμφανιστεί ρωγμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα της Γραμμής 4. Το μήνυμά του ήταν σαφές: «Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορούμε να παίζουμε». Η κίνηση αυτή έχει ενδιαφέρον, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει ξανά θεματολογία καθημερινότητας, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις μεγάλες προγραμματικές αντιπαραθέσεις. Είναι μια πολιτική γλώσσα χαμηλότερου τόνου και άμεσης επαφής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει τα Τέμπη

Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να επαναφέρει δυναμικά το θέμα των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι οι ευθύνες για την τραγωδία φτάνουν στο γραφείο του πρωθυπουργού, επικαλούμενος τη σημερινή δικαστική εξέλιξη για το ζήτημα του «μπαζώματος». Παραπολιτικά, η κίνηση δεν είναι τυχαία. Την ώρα που το κυβερνητικό ενδιαφέρον μεταφέρεται στην ακρίβεια, τα καύσιμα και τις 120 δόσεις, ο ευρύτερος αντιπολιτευτικός χώρος επαναφέρει έναν φάκελο με τεράστιο πολιτικό φορτίο. Στόχος της αντιπολιτευτικής γραμμής είναι να μην επιτρέψει στην οικονομική επικαιρότητα να εξαφανίσει την υπόθεση από την πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης.

Η πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα και ο Πέδρο Σάντσεθ

Πάμε και νοητά στη Μαδρίτη, εκεί όπου ο Χάρης Δούκας βρέθηκε α λα μπρατσέτα με τη διευθύντρια του γραφείου Τύπου του, Ανδριάννα Μαγγανιά. Αφορμή στάθηκε η απονομή του Βραβείου Δημοκρατίας στο απόλυτο πολιτικό brand του ευρωπαϊκού σοσιαλισμού, τον Πέδρο Σάντσεθ. Οικοδεσπότης και επιτελείο, όπως με ενημέρωσαν, απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι το πολυπληθές πρωθυπουργικό γραφείο της Μαδρίτης δεν αφήνει απολύτως τίποτα στην τύχη του και όλα λειτουργούν με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Δεν θα σταθώ στο βραβείο αλλά σε αυτό που ρώτησε ο Ισπανός πρωθυπουργός τον δήμαρχο Αθηναίων. Ο Ισπανός πρωθυπουργός του είπε ότι γνωρίζει ότι έχουμε στη χώρα μας εκλογές το 2027 και ρώτησε ευθέως τον δήμαρχο Αθηναίων κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μία πολιτική ανατροπή υπογραμμίζοντας μάλιστα την ανάγκη να συμβεί αυτή, όπως μου είπε ο ωτακουστής μου. Το τι ακριβώς απάντησε ο Χάρης Δούκας παραμένει άγνωστο, ωστόσο το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι άλλο. Με ποιο πρόσωπο της ελληνικής Κεντροαριστεράς πιστεύει ο ισπανός πρωθυπουργός ότι μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί αυτή η ανατροπή; Διότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τα δεδομένα στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό δείχνουν πως ο «Κανένας» παραμένει εδώ και καιρό ο πιο σταθερός, δημοφιλής και ισχυρός «αντίπαλος» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ΚΚΕ δεν μπαίνει στο «πακέτο»

Το ΚΚΕ έχει επιλέξει σταθερά διαφορετική γραμμή για την ακρίβεια. Αμφισβητεί τη λογική των προσωρινών επιδοτήσεων και ζητά παρεμβάσεις στη φορολογία και στις τιμές. Ήδη είχε ασκήσει έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Περισσός, φάνηκε και από τη χθεσινή συνέντευξη του γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο ραδιόφωνο του Mega news δεν δείχνει διάθεση να γίνει μέρος του διαλόγου «πόσα λεπτά στην αντλία». Προτιμά να μεταφέρει τη συζήτηση στο «ποιος πληρώνει». Αυτή είναι και η πολιτική του διαφοροποίηση, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθέτουν συγκεκριμένες φορολογικές ή επιδοματικές λύσεις, το ΚΚΕ επιχειρεί να μετακινήσει ολόκληρο το πλαίσιο της συζήτησης.

Η απρόσμενη συναίνεση που ψάχνει ο Μητσοτάκης

Και μέσα σε όλα τα βαριά οικονομικά, το Υπουργικό είχε και ένα θέμα που το Μαξίμου θέλει να βγάλει από την κομματική αντιπαράθεση. Το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση παιδιών και εφήβων στα social media. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η σχετική ρύθμιση οδεύει στη Βουλή, συνδέοντάς την με το Kids Wallet και ζητώντας ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων. Είναι ίσως το μόνο θέμα της ημέρας όπου το Μαξίμου δεν θέλει «μπρα ντε φερ». Θέλει συναίνεση. Και αυτό από μόνο του είναι είδηση, ειδικά σε μια Βουλή όπου η αντιπαράθεση για οικονομία, Τέμπη και καύσιμα ήδη ανεβάζει θερμοκρασία.

Με υπουργικές παρουσίες τα εγκαίνια της Lidl

Μπορεί τα εγκαίνια του Lidl House στη Στοά Αρσακείου να είχαν στο επίκεντρο το νέο εγχείρημα της αλυσίδας, ωστόσο το «παρών» έδωσαν και δύο κυβερνητικά στελέχη. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης βρέθηκαν στον νέο χώρο της Lidl στο κέντρο της Αθήνας, παρακολουθώντας από κοντά τις ανακοινώσεις της διοίκησης. Η σημαντικότερη είδηση της βραδιάς ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lidl Ελλάς, ο οποίος ανακοίνωσε νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα τοποθετηθούν έως και τον Φεβρουάριο του 2028, όταν ολοκληρώνεται η οικονομική χρήση της αλυσίδας στην Ελλάδα και αφορούν τη διετία 2026 και 2027, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της επιθετικής επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Πέρασε τις 8.000 διελεύσεις η Στοά Αρσακείου

Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά με πληροφορούν, γνώστες της αθηναϊκής αγοράς, ότι είναι τα πρώτα μηνύματα για τη Στοά Αρσακείου, καθώς μόνο το περασμένο Σάββατο καταγράφηκαν περίπου 8.000 διελεύσεις επισκεπτών. Ο αριθμός αυτός ικανοποιεί τους ανθρώπους της διαχειρίστριας εταιρείας, καθώς δείχνει ότι ο χώρος αρχίζει να αποκτά σταθερή κίνηση και να εντάσσεται περισσότερο στην καθημερινότητα του κέντρου της Αθήνας. Την ίδια στιγμή, όμως, η αυξανόμενη επισκεψιμότητα δημιουργεί και έναν ευχάριστο πονοκέφαλο. Η διαχείριση των ροών, η λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων και η συνολική εμπειρία των επισκεπτών περνούν πλέον σε πιο απαιτητική φάση. Και αυτό γιατί η δίμηνη περίοδος χάριτος και δοκιμών ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, με τη Στοά να μπαίνει πλέον σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Τι ψάχνει η Eurobank στο Μαρούσι

Κινητικότητα καταγράφεται όπως μαθαίνω από γνώστες του real estate, κατά το τελευταίο διάστημα από πλευράς Eurobank στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων. Με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε μεγάλα και σύγχρονα γραφεία στο Μαρούσι. Σύμφωνα τις πληροφορίες μου η τράπεζα εξετάζει διαφορετικές επιλογές και έχει προχωρήσει σε διερευνητικές επαφές για ακίνητα σημαντικού μεγέθους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» κάποια συμφωνία. Σημάδι ότι το Μαρούσι παραμένει ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς πόλους της Αθήνας, με περιορισμένη προσφορά σύγχρονων χώρων υψηλών προδιαγραφών. Αυτό ακριβώς φαίνεται να αναζητά και η Eurobank, εξετάζοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της σε βάθος χρόνου. Στην αγορά, πάντως, παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της, καθώς μία μεγάλη συμφωνία θα μπορούσε να αλλάξει εκ νέου τις ισορροπίες στα «ακριβά» γραφεία των βορείων προαστίων.

Οι νέες επεκτάσεις του μετρό και το μέτωπο Ριζάρη – Κυψέλης

Οι επόμενες επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας ακούω ότι περνούν σταδιακά σε πιο ώριμη φάση σχεδιασμού, με βασικότερο έργο την επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον, μήκους 4 χιλιομέτρων και τριών νέων σταθμών. Έχουν ήδη προχωρήσει οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις, ενώ ακολουθούν επικαιροποίηση μελετών και ανάλυση κόστους-οφέλους. Παράλληλα εξετάζονται διαφορετικές χαράξεις για επέκταση της Γραμμής 2 προς Γλυφάδα, νέες επεκτάσεις της Γραμμής 4 προς τα βόρεια και βορειοδυτικά προάστια, καθώς και σύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το υφιστάμενο δίκτυο. Στη Γραμμή 4, ανοιχτά παραμένουν δύο κρίσιμα μέτωπα. Στο Πάρκο Ριζάρη, στον Ευαγγελισμό, η Ελληνικό Μετρό βρίσκεται κοντά στην επιλογή λύσης που θα περιορίζει την κατάληψη του χώρου, ώστε να ακολουθήσει η αδειοδότηση. Στην Κυψέλη μετά τις ζημιές σε κτίρια από το πέρασμα του μετροπόντικα αξιολογούνται τεχνικές εκθέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ, χωρίς ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης της διάνοιξης.

Γεροβασιλείου με γεμάτο ταμείο και κέρδη πάνω από 4 εκατ. ευρώ

Σταθερά ψηλά παραμένει το Κτήμα Γεροβασιλείου, το οποίο έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 12,75 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τα 12,77 εκατ. ευρώ του 2024. Η εταιρεία παραμένει από τις πιο κερδοφόρες στον κλάδο του κρασιού στην Ελλάδα, όπου παρά τα αυξημένα κόστη που περιόρισαν ελαφρώς τα κέρδη μετά τους φόρους στα 4,32 εκατ. ευρώ από 4,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, δεν παύει να αποτελεί ίσως την πιο υγιή ελληνική οινοποιία.

Ετοιμάζει το γήπεδο ο Μυστακίδης

Μία κίνηση με έντονο ενδιαφέρον για το φίλαθλο κοινό της πόλης –και όχι μόνο- μαθαίνω ότι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο Τέλης Μυστακίδης φέρεται να έχει αποκτήσει την έκταση όπου λειτουργούσε μέχρι πρότινος το λούνα παρκ, Magic Park. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 θέσεων, που θα μπορούσε να αποτελέσει τη νέα έδρα της ομάδας και ταυτόχρονα βασικό κομμάτι της προσπάθειας αναβάθμισης της ΚΑΕ. Το timing έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το σχέδιο για ισχυρότερη παρουσία του ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η προοπτική συμμετοχής στη Euroleague αυξάνουν τις απαιτήσεις σε επίπεδο υποδομών. Η έκταση του πρώην Magic Park φαίνεται πλέον να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού.