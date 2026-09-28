Η κυβέρνηση θέτει σε πρώτο πλάνο την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, με το οικονομικό επιτελείο να επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση του διπλού πακέτου παρεμβάσεων που θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας, καθώς ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στις ΗΠΑ, αναλαμβάνει προσωπικά τον συντονισμό των συσκέψεων στο Μέγαρο Μαξίμου για την αποτίμηση των διεθνών τάσεων και των αντοχών της οικονομίας.

Το πλέγμα των ενεργειακών παρεμβάσεων και οι διαπραγματεύσεις

Η στρατηγική στήριξης των καταναλωτών απέναντι στην ενεργειακή αβεβαιότητα θα υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες φάσεις όπως έχει προαναγγελθεί.

Διαβουλεύσεις με τα διυλιστήρια: Πέρα από την κρατική ενίσχυση, η κυβέρνηση, μέσω του αντιπροέδρου της, Κωστή Χατζηδάκη, βρίσκεται σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια Motor Oil και HELENiQ ENERGY. Στόχος είναι να προσδιοριστεί το ακριβές εύρος της δικής τους εμπορικής συμμετοχής στη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

Άμεση επιδότηση καυσίμων: Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου υπουργικού συμβουλίου, θα εξειδικευτούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, το πρώτο αυτό κύμα ενισχύσεων θα καλύψει αρχικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης: Στις 14 Οκτωβρίου -μόλις μια ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη διάθεσης του πετρελαίου στην αγορά- θα ανακοινωθεί το δεύτερο κύμα μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

Το ευρωπαϊκό «μπλόκο» και η μάχη για τον ΕΦΚ

Το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) παραμένει ανοιχτό, αλλά τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ρισκάρει τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο πρωθυπουργός θα διεκδικήσει ειδική ευρωπαϊκή εξαίρεση στις επαφές του με Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (15-16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες), ώστε η απώλεια εσόδων να μην προσμετρηθεί στον επίσημο δείκτη δαπανών της χώρας.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η πίεση από τους «γαλάζιους» βουλευτές των τοπικών περιφερειών είναι υπαρκτή, ωστόσο η Κοινοβουλευτική Ομάδα τηρεί στάση αναμονής ενόψει των επίσημων εξαγγελιών.

Ενίσχυση εισοδημάτων και κυβερνητικό έργο

Παράλληλα με τα έκτακτα ενεργειακά μέτρα, η κυβερνητική πολιτική εστιάζει στη μόνιμη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από σταδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις και τη στοχευμένη αύξηση των ονομαστικών μισθών.

Για τον λόγο αυτό σχεδιάζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Δυτική Αθήνα (Περιστέρι σε εκδήλωση του υπουργείου Υγείας), Λιτόχωρο Πιερίας (για την UNESCO) και Κρήτη στις 10 Οκτωβρίου (εγκαίνια τμήματος του ΒΟΑΚ).

Παράλληλα όμως και ο κομματικός μηχανισμός παραμένει σε εγρήγορση με διαρκείς επαφές των υψηλόβαθμων γαλάζιων στελεχών με την περιφέρεια έτσι ώστε να ενισχυθεί η συσπείρωση της κομματικής βάσης. Μια καλή ευκαιρία θα αποτελέσουν και τα 52α γενέθλια της ΝΔ και η εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.