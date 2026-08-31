Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες για το τραπεζικό σύστημα.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αυτή στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, ενώ χαρακτήρισε τα επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ παρωχημένα και εκτός λογικής. Παράλληλα, κατηγόρησε το κόμμα ότι στο παρελθόν επιχείρησε να προσεγγίσει τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα υιοθετεί, όπως υποστήριξε, τη λογική του κινήματος «Δεν πληρώνω».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργεί την εντύπωση πως όσοι εξυπηρετούν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις και τηρούν τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνήσει βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν εφαρμοζόταν η πρόταση που αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ, οι συνέπειες θα ήταν ιδιαίτερα σοβαρές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε παράλληλα ότι η νομοθέτηση απαιτεί ισορροπία από την πλευρά μιας κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει να περιορίσει τα κόκκινα δάνεια. Όπως τόνισε, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μόνο ευάλωτοι δανειολήπτες, αλλά και πολίτες που ανταποκρίνονται κανονικά στις υποχρεώσεις τους και αποπληρώνουν τα δάνειά τους.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις πολιτικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης έκανε διαχωρισμό ανάμεσα στη σημερινή μορφή του κόμματος και προηγούμενες ηγεσίες.

«Εμείς απλά επισημαίνουμε τις διαφορές. Άλλο το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλο εκείνο του Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Βλέπουμε σύμπραξη με τα κόμματα του ξυλολίου και ίδια ρητορική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, ενώ έδωσε έμφαση στο κυβερνητικό έργο και στα αποτελέσματα που, όπως είπε, πρέπει να παραδίδονται στους πολίτες.

«Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και θέλουμε να δουλέψουμε για παραδοτέα στον κόσμο».

Ερωτήματα για Τσίπρα

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις του Ιάσωνα Πιπίνη, ζητώντας από τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το εάν ο ίδιος ή ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν χρήματα από το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όσα αποκάλυψε ο κ. Πιπίνης, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει υπάρξει διάψευση ή απάντηση από τον κ. Τσίπρα.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ενεργός πολιτικά και, για τον λόγο αυτό, ζήτησε μια ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το εάν ο ίδιος ή το κόμμα του έλαβαν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από το κόμμα του Μαδούρο.

«Να μας πει ο κ. Τσίπρας αν εκείνος ή το κόμμα του πήραν χρήματα από το καθεστώς Μαδούρο», είπε.

«Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι αποκαλύψεις του κ. Ιάσωνα Πιπίνη. Και είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπήρξε διάψευση ή απάντηση από τον κ. Τσίπρα. Παραμένει ενεργός πολιτικά και για να μην κουράζουμε τον κόσμο πρέπει να πει με σαφήνεια αν αυτός ή το κόμμα του πήραν έστω και ένα ευρώ από το κόμμα Μαδούρο».

Η κριτική για τη ΝΔ και τα στελέχη του ΛΑΟΣ

Στο ζήτημα της κριτικής που ασκήθηκε στη Νέα Δημοκρατία από τον διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκο Τσούτσια, ο οποίος υποστήριξε ότι το κόμμα έχει μετατραπεί σε ΠΑΣΟΚ «με ολίγον ΛΑΟΣ», αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να αποδώσει συγκεκριμένες προθέσεις στον Νίκο Τσούτσια, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση εκφράζει τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν θέλω να μεταφράζω και να διερμηνεύω προθέσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά που είπε ο κ. Τσούτσιας εκφράζουν τον κ. Σαμαρά. Ηγήθηκε της παράταξης και της χώρας ο κ. Σαμαράς. Όπως απάντησε και ο κ. Γεωργιάδης, τα στελέχη του ΛΑΟΣ στη ΝΔ ο κ. Σαμαράς τα έφερε και νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των Νεοδημοκρατών. Πολλά στελέχη της Κεντροαριστεράς η πλειονότητα πολιτεύτηκαν με τη ΝΔ και εξελέγησαν. Τις απαντήσεις τις δίνουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες. Το πιο σημαντικό για να αξιολογήσουμε ένα κόμμα είναι οι πολιτικές».

Τα μέτρα για τους αγρότες και η ΔΕΘ

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη βρέθηκε και ο πρωτογενής τομέας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρεται στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει από την κυβέρνηση, αλλά και στις προσδοκίες ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση, με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχει προχωρήσει σε μέτρα που αξιοποιούν τις δυνατότητες που υπήρχαν για τη στήριξη των αγροτών. Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, αλλά και στις παρεμβάσεις για το κόστος του αγροτικού πετρελαίου και τις αγροτικές επιδοτήσεις.

«Με βάση τα επίσημα δεδομένα, η κυβέρνηση έδωσε όσα περισσότερα μπορούσε στον πρωτογενή τομέα. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, λύση για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο και για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Θεωρώ ότι θα ακούσουμε καλά νέα και για τους αγρότες, γιατί η ΔΕΘ που έρχεται θα αφορά όλους».

Η ηλεκτρική διασύνδεση και το χρονοδιάγραμμα

Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει σχετικά με την πορεία του χρονοδιαγράμματος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.



«Οι μήνες από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του έτους είναι το διάστημα που όλα τα μέρη θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου».



Για την παραίτηση Σέρμπου



Αναφερόμενος στην παραίτηση του Σέρμπου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θέλησε να προχωρήσει σε περαιτέρω σχολιασμό, περιοριζόμενος στο γεγονός ότι η συνεργασία ολοκληρώθηκε.



«Δεν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεκινάνε και τελειώνουν. Η συνεργασία απλώς έληξε».