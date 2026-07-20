Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί και τις επιπτώσεις της τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στο κόστος ζωής εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε σαφείς αιχμές για συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετούν ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, ενώ επιχείρησε να αποδομήσει την επικοινωνιακή στρατηγική του πρωθυπουργού.

«Ωραία τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τα ωραία βίντεο του κ. Μητσοτάκη, αλλά η σκληρή πραγματικότητα φαίνεται στην τσέπη των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ακόμη ότι «στην ενέργεια βρίσκεται το μεγαλύτερο σκάνδαλο», αναφερόμενος στα κριτήρια που, όπως είπε, έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης της ενέργειας.

«Η πράσινη μετάβαση δεν γίνεται χωρίς δίκτυα και αποθήκευση»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η κυβερνητική πολιτική λειτουργεί εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, επισημαίνοντας την ανάγκη για επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

«Έπρεπε να έχουμε επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση για την παραγόμενη ενέργεια», σημείωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε την έντονη κριτική του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η απολιγνιτοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο και χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές.

Προτεραιότητα στους μικρούς παραγωγούς

Παρουσιάζοντας το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την πράσινη μετάβαση, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έμφαση στη συμμετοχή των μικρών παραγωγών και των ενεργειακών κοινοτήτων της περιφέρειας.

Όπως υποστήριξε, η ενίσχυση των μικρών παραγωγών μπορεί να οδηγήσει σε φθηνότερη ενέργεια, να περιορίσει το κόστος παραγωγής και να συμβάλει στη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ότι κατά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο, θα παρουσιάσει επιπλέον προτάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Πυρά για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για τους χειρισμούς γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Κάλεσε εκ νέου τον πρωθυπουργό και το υπουργείο Εξωτερικών να παρουσιάσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου, υπενθυμίζοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι το «πινγκ πονγκ» των ευθυνών αφήνει αλγεινή εντύπωση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις για την πορεία του έργου, τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα σαφές σχέδιο ολοκλήρωσής του.