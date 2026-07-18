Τις προτεραιότητές της διαμορφώνει η κυβέρνηση ενόψει της ΔΕΘ όσον αφορά στις κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα εστιάσει τις παροχές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.

Σε αυτή την Διεθνή Έκθεση η οποία θα είναι και η τελευταία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την δεύτερη θητεία του ως πρωθυπουργός και σε καθαρά προεκλογική περίοδο τα μέτρα αναμένεται να είναι γενναιόδωρα και θα υπολογιστούν – πολλά έχουν σύμφωνα με πληροφορίες ήδη «κλειδώσει- με βάση τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει και ξεπερνάει το 1,5 δισ. ευρώ.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, και άλλες στοχευμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες έχουν λαμβάνειν από το πακέτο των µέτρων.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ήδη βρίσκονται στο πρωθυπουργικό συρτάρι οι προτάσεις από όλα τα οικονομικά υπουργεία και μέχρι την ύστατη στιγμή θα αναδιαμορφώνονται ανάλογα με τις διεθνείς αλλά και τις εσωτερικές εξελίξεις. Δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι ο πρωθυπουργός θα κρατάει πάντα έναν άσσο στο μανίκι του, μια έκπληξη που συνηθίζεται άλλωστε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του κάνουν διαρκώς συσκέψεις για το θέμα αυτό και πριν την άνοδο τον πρώτο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα σταθμίζουν την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και την πορεία του τουρισμού και κατ’ επέκτασιν των εσόδων από αυτόν.

Όλα τα παραπάνω αλλά και επίσης θα φορολογικά έσοδα θα επηρεάσουν άμεσα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Δεν χρειάζεται να τονίσει κανείς ότι ειδικά από την συγκεκριμένη κυβέρνηση όλες οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα είναι πλήρως κοστολογημένες και θα κινούνται αυστηρά εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Άλλωστε όπως και η ΔΕΘ έτσι και η προεκλογική εκστρατεία και το πρόγραμμα της επόμενης 4ετιας που θα παρουσιαστεί στους πολίτες θα έχουν ως βασικό άξονα τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι κάθε νέα παρέμβαση θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιθώρια που θα υπάρχουν τη στιγμή των ανακοινώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι οι κάλπες είναι προ των πυλών – είτε αυτές γίνουν πρόωρα, είτε στην ώρα τους το 2027 – ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εντάξει στην ομιλία του το βράδυ των εγκαινίων και το περίγραμμα των δεσμεύσεων που θα αναλάβει με ορίζοντα το 2030 για την διακυβέρνηση της χώρας αν οι πολίτες τον εμπιστευθούν για μια τρίτη 4ετια.

Δηλαδή, καθώς εξ΄ορισμού η εκάστοτε ΔΕΘ έχει οικονομικό πρόσημο θα ακούσουμε από τα χείλη του πρωθυπουργού το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ για φορολογία, μισθούς, ασφαλιστικό, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast, στα μέτρα περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις μόνιμου χαρακτήρα για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της προκαταβολής φόρου αλλά ενδεχομένως και κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που αποτελεί αγκάθι στην σχέση τους με την κυβέρνηση.

Ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση θα εξαγγελθούν μέτρα που θα δίνουν εισοδηματικές ανάσες σε μισθωτούς και συνταξιούχους.