Τη συνέχιση της ελληνικής συνδρομής στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας με την παραμονή των πυροβολαρχιών Patriot αποφάσισε η ελληνική πλευρά, ανταποκρινόμενη θετικά στο σχετικό αίτημα του Βασιλείου.

Το θέμα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας και συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, με έμφαση στην ενέργεια, την άμυνα και τη συνδεσιμότητα.

Η ελληνική συνδρομή με τους Patriot

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας σε μια κρίσιμη περίοδο για το Βασίλειο και την ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα συμβάλλει στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας με πυροβολαρχία Patriot από το 2021. Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, η ελληνική παρουσία ενισχύει τόσο την ασφάλεια της χώρας όσο και την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς προστατεύονται κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα διάδοχο ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα για παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, λόγω της δύσκολης συγκυρίας.

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, τις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στην ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των διεθνών θαλάσσιων οδών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως σημαντική ναυτιλιακή δύναμη, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και στην ομαλή διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να αποφεύγονται περιορισμοί στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο.

Η συνεργασία σε ενέργεια και ψηφιακές υποδομές

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της συνδεσιμότητας, με επίκεντρο τις ψηφιακές υποδομές και τη διασύνδεση δεδομένων.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το έργο EMC (East to Med Data Corridor), το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία διαδρόμου διασύνδεσης Ευρώπης και Ασίας μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν ακόμη την προετοιμασία της δεύτερης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την πρώτη συνεδρίαση, τον Ιανουάριο του 2025.

Η πρώτη συνεδρίαση είχε θέσει τις βάσεις για μια πιο συστηματική και θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε σειρά τομέων, με Αθήνα και Ριάντ να επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων.