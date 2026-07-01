«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν στόχο να εκφοβίσουν. Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, για τον εμπρησμό που έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1 Ιουλίου σε σπίτια πολιτευτών της ΝΔ.

«Έχουμε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους και οικογένειες που ζουν ώρες αγωνίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι σήμερα στραμμένη η σκέψη όλων μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων», τόνισε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Αλλά η σημερινή ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας».

«Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Είναι ώρα να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι».

Τέλος, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης: «Το οφείλουμε πρώτα απ’ όλα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το οφείλουμε στις οικογένειές τους. Και το οφείλουμε σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο».