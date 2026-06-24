Την ανάκληση της άδειας διαμονής αλλοδαπού και την έναρξη των διαδικασιών απέλασής του, ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, ο αλλοδαπός καλούσε μετανάστες να μεταβούν παράνομα στο Ναύπλιο, υποστηρίζοντας ότι δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι στην περιοχή.

Σε δήλωσή του από το Ναύπλιο, ο υπουργός ανέφερε ότι ο αλλοδαπός, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια διαμονής στη χώρα, ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι παρόμοια βίντεο διακινούν «ψευδείς ειδήσεις» και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα διακίνησης μεταναστών προκειμένου να πείσουν άτομα να εισέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένας αλλοδαπός, με νόμιμη άδεια διαμονής, με ανάρτηση του καλεί μετανάστες να έλθουν παράνομα στο Ναύπλιο γιατί κανείς δεν τους ελέγχει. Τα συγκεκριμένα βίντεο που διακινούν ψευδείς ειδήσεις και χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λάθροδιακινητών για να πείσουν παράνομους μετανάστες… pic.twitter.com/YHTOCg0sBh — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) June 24, 2026

Όπως δήλωσε, έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην ανάκληση της άδειας διαμονής του συγκεκριμένου προσώπου και να εκκινήσουν τη διαδικασία απέλασής του, βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.