Στα έργα που έχουν γίνει στο Εφετείο της Αθήνας, το μεγαλύτερο δικαστήριο ανώτερου βαθμού της χώρας, με στόχο την αναβάθμιση του δικαστηρίου και την ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών ,των δικαστικών υπαλλήλων των δικηγόρων και των πολιτών αναφέρθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εγκαινίασε μια νέα αίθουσα που μπορεί να «φιλοξενεί» πολυπρόσωπες δίκες.

Η αίθουσα που έχει παραδοθεί σε χρήση εδώ και μήνες εγκαινιάστηκε σήμερα και επισήμως από τον Γιώργο Φλωρίδη παρουσία του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα,του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, της προϊσταμένης του Εφετείου Αθηνών Σοφίας Λιγνού και των μελών της διοίκησης,προέδρων εφετών Δημήτρη Κοντόπουλου και Κώστα Σαργιώτη,και πολλών δικαστικών υπαλλήλων.

Στη διάρκεια της σύντομης τοποθέτησης της η προϊσταμένη του Εφετείου της Αθήνας, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας αίθουσας αναφέρθηκε στα δύο μεγάλα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ,τον κλιματισμό σε όλες τις αίθουσες ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο να διακόπτονται δίκες λόγω ζέστης ή κρύου, όπως έχει γίνει στο παρελθόν αλλά και την αλλαγή του δαπέδου σε 5.500 τετραγωνικά μέτρα που είναι επίσης σημαντικό για την καθαριότητα και την ασφάλεια του κτιρίου.

Η κ Λιγνού αναφέρθηκε ακόμα στην ολοκλήρωση των εργασιών με το κλείσιμο της ράμπας που οδηγούσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία επισημαίνοντας ότι η σημαντικότητα του έργου φάνηκε πρόσφατα με την επίθεση που έγινε από τον 89χρονο που έφτασε στο χώρο και μπήκε στο πρώην Ειρηνοδικείο όπου και εκεί πια μετά και από παρεμβάσεις των δικαστικών υπαλλήλων έχουν τεθεί σε λειτουργία οι πύλες ασφαλείας.

Ο επόμενος στόχος, όπως είπε, αναφερόμενη στη συμβολή του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η αλλαγή των ασανσέρ και της οροφής του κτιρίου.

«Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε αυτή την αίθουσα.Ηταν μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο Εφετείο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας με τον κ.Μπούγα για να διεξάγονται εδώ πολυπληθείς δίκες», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης. Αναφερόμενος στο έργο του κλιματισμού που ολοκληρώθηκε είπε χαρακτηριστικά πως «ο κλιματισμός ήταν εφιάλτης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε».

Το κόστος των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ανέρχεται σε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Και αναφερόμενος στα έργα που είναι σε εξέλιξη αναφέρθηκε στην ανάπλαση της πλατείας Δικαιοσύνης που αναμορφώνεται στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, όπως και στη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης που μένει κλειστός στο χώρο του Εφετείου με χωρητικότητα 1.500 θέσεων .

Ο Γιώργος Φλωρίδης στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύ καλή συνεργασία με τη διοίκηση του Εφετείου, που αναμορφώνει οργάνωση του δικαστηρίου με τη δημιουργία ποινικού τμήματος.

Τις επόμενες μια δυο μέρες θα ανακοινώσουν, όπως είπε τα στοιχεία, για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη και το αποτύπωμα που έχει ήδη αφήσει στην απονομή και την ταχύτητα της δικαιοσύνης.