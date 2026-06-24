Με μία φωτογραφία που καταγράφει το μποτιλιάρισμα σε δρόμο της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης ασκεί κριτική στην απόφαση του Δήμου Αθηναίων να κλείσει βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης για τη διεξαγωγή αγώνα δρόμου.

«Χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα», σημειώνει, αναφέροντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, και συνεχίζει λέγοντας ότι στο δημοτικό συμβούλιο είχε διαφωνήσει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη απόφαση, επισημαίνοντας ότι το κλείσιμο δρόμων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή.

«Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η καθημερινότητα εργαζομένων, επαγγελματιών και επισκεπτών δεν πρέπει να παραλύει.

Κλείνοντας, ο Κώστας Μπακογιάννης διευκρινίζει ότι οι διοργανώσεις είναι καλοδεχούμενες, ωστόσο η ταλαιπωρία των πολιτών δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα.



Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου.



Στο δημοτικό συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση.



Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν… pic.twitter.com/7FFOgVx3E1 — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) June 24, 2026

«Χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα.

Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου.

Στο δημοτικό συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο. Η καθημερινότητα των Αθηναίων, των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών δεν μπορεί να παραλύει.

Ασφαλώς όλες οι διοργανώσεις είναι ευπρόσδεκτες. Η ταλαιπωρία των Αθηναίων όμως δεν είναι».