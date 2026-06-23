Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στο προσκήνιο της Κεντροαριστεράς, με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να παρεμβαίνει δυναμικά και να προχωρά σε μία βαθιά πολιτική ανάλυση της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και για τον «ζωτικό χώρο» που αφήνει το ΠΑΣΟΚ για τη δημιουργία νέων κομμάτων. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως έναν «σοβαρό παίκτη» ο οποίος κατάφερε να εκμεταλλευτεί το υπαρκτό πολιτικό κενό ιδρύοντας την ΕΛ.Α.Σ.



«Βρήκε χώρο και μπήκε», δήλωσε με νόημα, εκτιμώντας μάλιστα πως πρόκειται για έναν πολιτικό «ο οποίος θα εξελιχθεί» στην τρέχουσα συγκυρία.



Ο ίδιος, έχοντας παραδώσει την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επέλεξε συνειδητά να κρατήσει χαμηλούς τόνους για τη Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας πως «ό,τι είχα να πω το είπα».



Ωστόσο, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για το δικό του μέλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα δεν μου λείπει, αύριο δεν ξέρω». Αναφερόμενος στη δύσκολη απόφαση της αποχώρησής του, υπενθύμισε με νόημα τη διαδρομή του στην Αρκαδία, όπου «μετά από 17 χρόνια, δεν είχα χάσει ούτε μία φορά, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%», υπογραμμίζοντας την πρωτόγνωρη στήριξη που βιώνει πλέον από τον απλό κόσμο.



Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έστειλε ένα σαφές, στρατηγικό μήνυμα προς ολόκληρο το προοδευτικό μπλοκ, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη για ευρύτερες συναινέσεις και προγραμματικές συγκλίσεις. Όπως εξήγησε, η κοινωνική πραγματικότητα θα αναγκάσει σύντομα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν κοινό βηματισμό.



«Τα φέρνει η ζωή με τέτοιο τρόπο που, αν δεν προετοιμαστείς, θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις», κατέληξε, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να αναζητήσουν άμεσα κοινές θέσεις.

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