Με μια αναδρομή στο παρελθόν και το 2019, όταν σχεδιαζόταν το gov.gr, ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα έξι χρόνια από το gov.gr. Όπως είπε, «η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος. Απαντήσαμε στο ερώτημα που έθεταν οι πολίτες: Κυριάκο αλλάζει το κράτος; Αποδείξαμε με τη χρήση της τεχνολογίας ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά και να περιμένουμε το τι θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Το κράτος σέβεται τον χρόνο του πολίτη και δεν τον ταλαιπωρεί. Η τεχνολογία εξοικονομεί πόρους και αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και χαρτί που δεν χρειάζεται μπορεί να κρύβεται μια μικρή εστία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Το νομιμότητα παντού εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των κρατικών λειτουργιών. Όπως οι συντάξεις που εκδίδονται πιο γρήγορα και οι κλήσεις επιδίδονται ηλεκτρονικά και έτσι εκλείπει ο λόγος πολιτικής παρέμβασης. Η τεχνολογική επανάσταση είναι ένα άλμα λογοδοσίας αλλά και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης απέναντι στον πολίτη. Η τεχνολογία, όπως εφαρμόζεται, έχει ιδεολογικό πρόσημο, γιατί αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες όπου και αν βρίσκονται ισότιμα. Οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην Ελλάδα».

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο πρωθυπουργός

«Σπάσαμε τα κάθετα σιλό της δημόσιας διοίκησης που δεν μας άφηναν να εφαρμόσουμε στρατηγικές. Το CRM μας επιτρέπει να παρέχουμε στους πολίτες προσωποποιημένες υπηρεσίες. Επίσης μπορούμε να παρέχουμε στους πολίτες υπηρεσίες φωνής μέσω του ΑΙ και να ρωτάμε το gov.gr και να παίρνουμε απαντήσεις. Επίσης απαλλάξαμε τους δημοσίους υπαλλήλους από περιττές διαδικασίες και κάνουμε τη δική τους δουλειά πιο ουσιαστική. Μας ανοίγει επίσης δυνατότητες για πρόσθετες εξοικονομήσεις πόρων. Έχω ζήτησει στους συναρμόδιους υπουργούς να ετοιμάσουν πρωτοβουλίες. Αφορά το πεδίο των δημόσιων συμβάσεων και το ΑΙ μπορεί να εξορθολογήσει διαδικασίες. Για να αγοράζουμε υπηρεσίες και προϊόντα ως κράτος στην καλύτερη τιμή. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια εξοικονόμησης πόρων. Κοιτάζοντας προς το 2027, κ. Παπαχλιμίντζο, και σωστά απάντησε το chat GPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, όπως θα παρουσιαστεί για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα πρότασσα την τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί το κράτος με τους πολίτες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά στις νέες υπηρεσίες που θα αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους πολίτες να επικοινωνούν με το gov.gr μέσω φυσικής ομιλίας, όπως θα συνομιλούσαν με έναν υπάλληλο ΚΕΠ.

Κοιτάζοντας προς το 2027, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η τεχνολογία θα εξακολουθήσει να αποτελεί κεντρικό άξονα του κυβερνητικού σχεδιασμού, με στόχο τον περαιτέρω μετασχηματισμό του κράτους και τη βελτίωση της σχέσης του με τον πολίτη, με βασικές αρχές τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια.

Κλείνοντας την ομιλία του, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων, τονίζοντας ότι τίποτε από όσα παρουσιάστηκαν δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί χωρίς έναν πυρήνα αφοσιωμένων στελεχών που πίστεψαν στις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Παράλληλα έθεσε ως επόμενο στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πυρήνα δημοσίων υπαλλήλων με υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση, οι οποίοι θα μπορούν να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν κρίσιμα ψηφιακά συστήματα χωρίς εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, επανέλαβε μια φράση που, όπως είπε, είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στα πρώτα βήματα του εγχειρήματος: «Να κόψουμε το “δεν”. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα και έγιναν. Και μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα».

Δείτε την εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και την ομιλία του πρωθυπουργού:

Πιερρακάκης: Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι έκανε τους πολίτες να πιστέψουν ξανά στην αλλαγή

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στην πορεία που οδήγησε στη δημιουργία του gov.gr, τονίζοντας ότι η αφετηρία του εγχειρήματος ήταν ένα θεμελιώδες ερώτημα που τέθηκε πριν από τις εκλογές του 2019: «Το αν η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει ένα κράτος που να λειτουργεί διαφορετικά».

Όπως σημείωσε, η ιστορία του gov.gr είναι πρωτίστως η ιστορία μιας χώρας που αποφάσισε να αλλάξει, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από μόνη της δεν αρκούσε για να μεταμορφώσει το κράτος. Εκείνο που είχε σημασία ήταν η παραγωγή αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και η επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι από τις πρώτες προτεραιότητες ήταν η ενεργοποίηση του 112, στον απόηχο των τραγωδιών στο Μάτι και τη Μάνδρα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άυλη συνταγογράφηση, η οποία αρχικά έμοιαζε με μια περιορισμένη παρέμβαση, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο κρίσιμες ψηφιακές υπηρεσίες κατά την περίοδο της πανδημίας και σε βασικό πυλώνα του σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας.

Όπως υπογράμμισε, στόχος δεν ήταν απλώς η δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά η απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά. Έτσι, όταν το Gov.gr τέθηκε σε λειτουργία στις 7:30 το πρωί ενός Σαββάτου, εν μέσω της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, αποτέλεσε ένα ισχυρό σύμβολο της νέας εποχής του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Συνεχίζοντας την αναδρομή στην πορεία του gov.gr, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι, παρά το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το «πάγωμα» των οικονομιών διεθνώς, γεννήθηκε ένα εγχείρημα που άλλαξε ριζικά τη σχέση των πολιτών με το κράτος. Όπως ανέφερε, για δεκαετίες οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν την καθημερινότητά τους στις απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης, να γνωρίζουν πολύπλοκες διαδικασίες, να αναζητούν αρμοδιότητες και να κινούνται με βάση τους ρυθμούς του κράτους. Το gov.gr, ωστόσο, στηρίχθηκε σε μια διαφορετική φιλοσοφία, ότι το κράτος οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του πολίτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το στοίχημα κερδήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς η πλατφόρμα συνέβαλε καθοριστικά στη στήριξη πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού. Παράλληλα, τόνισε ότι η εμπειρία αυτή απέδειξε πως, όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με σχέδιο, τεχνογνωσία και ισχυρή πολιτική βούληση, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής εθνικής ισχύος.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η εξέλιξη δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr έχουν πλέον ξεπεράσει τις 2.250, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τις πρώτες βασικές λειτουργίες, όπως η υπεύθυνη δήλωση, σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η πραγματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς, αλλά στην αλλαγή των προσδοκιών των πολιτών, οι οποίοι πλέον μπορούν να ολοκληρώνουν συναλλαγές με το Δημόσιο από το κινητό τους τηλέφωνο, γρήγορα, αποτελεσματικά και με σεβασμό στον χρόνο τους. «Έξι χρόνια μετά», πρόσθεσε, «η επιτυχία του gov.gr έχει αποδείξει ακριβώς αυτό, ότι η Ελλάδα μπορεί να πετυχαίνει φιλόδοξους στόχους και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις».

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται πλέον στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης από μια διαφορετική αφετηρία, έχοντας ήδη χτίσει τα αναγκαία ψηφιακά θεμέλια. Όπως υπογράμμισε, αν τα πρώτα έξι χρόνια του gov.gr απέδειξαν ότι η Ελλάδα μπορεί να ψηφιοποιήσει αποτελεσματικά το κράτος της, τα επόμενα χρόνια θα αποδείξουν ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο δίκαιη και πιο παραγωγική. «Το σημαντικότερο», κατέληξε, «είναι ότι η επιτυχία αυτή βοήθησε τους Έλληνες να πιστέψουν ξανά πως η χώρα μπορεί να αλλάξει», επισημαίνοντας ότι, όταν μια κοινωνία αποκτά αυτή την πεποίθηση, ελάχιστα πράγματα παραμένουν αδύνατα.