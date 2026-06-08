Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νικόλ Πασινιάν, καθώς το κόμμα του κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έστειλε το εξής μήνυμα:

«Συγχαρητήρια, @NikolPashinyan, για την εκλογική σου νίκη. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο φιλικών χωρών μας, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες, καθώς και στη συνεχή προώθηση των σχέσεων της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση».