Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Νικόλ Πασινιάν, καθώς το κόμμα του κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έστειλε το εξής μήνυμα:
«Συγχαρητήρια, @NikolPashinyan, για την εκλογική σου νίκη. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο φιλικών χωρών μας, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες, καθώς και στη συνεχή προώθηση των σχέσεων της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Congratulations, @NikolPashinyan, on your electoral victory. Greece looks forward to further strengthening the close cooperation between our two friendly countries, built on shared values, and to the continued advancement of Armenia’s relations with the European Union.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 8, 2026