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Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Ακολουθεί το βιογραφικό της, όπως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης: Κόρινθος, 11/07/1973.

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, δύο τέκνα

Επάγγελμα: 1999 – 2019 Ελεύθερη Επαγγελματίας – Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.

2000-2019 Κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία: «Μ.Σούκουλη – Π. Πανόπουλος Ο.Ε.»

1999 – 2009Επιστημονικός Συνεργάτης σε Δήμους Ν. Κορινθίας για την διαχείριση και παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Προγραμμάτων

Σπουδές: Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και της 25ης Ιουνίου 2023 εξελέγη Βουλευτής Ν. Κορινθίας.

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

2012: Υποψήφια στο Ψηφοδέλτιο Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία

2010 – 2019: Περιφερειακή Σύμβουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

2006 – 2010: Νομαρχιακή Σύμβουλος Ν. Κορινθίας

2009: Αντινομάρχης Παραγωγικών δραστηριοτήτων της Ν.Α. Κορινθίας και Αναπληρωτής Νομάρχη ως Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων