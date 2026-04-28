«Κριτική μπορείς να κάνεις, όχι όμως συνολική αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης, που είναι και ο βασικός πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών.
«Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μάς συμφέρει. Είναι μία και ενιαία» πρόσθεσε ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.100,3, τονίζοντας ότι «όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεσαι απέναντι στη Δικαιοσύνη με αυτό τον τρόπο, τότε υπάρχει πρόβλημα στη Δημοκρατία».
«Ο κ. Ανδρουλάκης πιέζεται από τον κ. Τσίπρα και οδηγείται σε νευρικότητα από την οποία είναι βέβαιο θα χάσει», υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης και συνεχίσε λέγοντας:
«Εάν οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε φάση της διακαστικής διασικασίας ή εκτός αυτής, υπάρξουν στοιχεία που θα θεμελιώσουν ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί ξανά, εκεί είναι οι Αρχές».