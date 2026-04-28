«Κριτική μπορείς να κάνεις, όχι όμως συνολική αμφισβήτηση του θεσμού της Δικαιοσύνης, που είναι και ο βασικός πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Η δικαιοσύνη δεν είναι όπως μάς συμφέρει. Είναι μία και ενιαία» πρόσθεσε ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.100,3, τονίζοντας ότι «όταν ως αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεσαι απέναντι στη Δικαιοσύνη με αυτό τον τρόπο, τότε υπάρχει πρόβλημα στη Δημοκρατία».​​​​​​​​​​​​

«Ο κ. Ανδρουλάκης πιέζεται από τον κ. Τσίπρα και οδηγείται σε νευρικότητα από την οποία είναι βέβαιο θα χάσει», υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης και συνεχίσε λέγοντας:

«Εάν οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε φάση της διακαστικής διασικασίας ή εκτός αυτής, υπάρξουν στοιχεία που θα θεμελιώσουν ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί ξανά, εκεί είναι οι Αρχές».