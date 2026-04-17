Σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία αποτελεί η ενσωμάτωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970, τόνισε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη κατά την παρουσία της σε εκδήλωση με θέμα «Μισθολογική Διαφάνεια στους χώρους εργασίας», που διοργάνωσε στο WEHub – Female Empowerment Hub στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).



«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 το χάσμα αμοιβών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 13,4%. Όμως πίσω από αυτόν τον μέσο όρο κρύβονται ανισότητες. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το μισθολογικό χάσμα διευρύνεται με την ηλικία, γεγονός που συνδέεται με σωρευτικές ανισότητες στην επαγγελματική διαδρομή και με τη μικρότερη πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης», ανέφερε η κ. Ράπτη, επισημαίνοντας ότι «η μισθολογική διαφάνεια και η αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία δεν αποτελούν απλώς ένα θεσμικό ζητούμενο», αλλά «αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη στην εργασία, την αξιοπιστία των θεσμών και την ουσιαστική ισότητα, αποτελούν παράγοντα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων και βασική προϋπόθεση για μία οικονομία που θέλει να είναι δίκαιη και βιώσιμη».



«Το μισθολογικό χάσμα είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας των φύλων, που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της οικονομίας συνολικά», υπογράμμισε, εκφράζοντας την πεποίθηση της ότι μέσα από την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2023/970 διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, με έμφαση στην πρόληψη των ανισοτήτων, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους και στη λογοδοσία, ενώ δίδεται έμφαση στον ενεργό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των φορέων ισότητας.



«Ακριβώς αυτή τη λογική έρχεται να υπηρετήσει το έργο Fair Pay, το οποίο υλοποιούμε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ, το WHEN και τον ΣΕΓΕ. Το έργο αυτό στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, μέσα από τη διαφάνεια στις αμοιβές. Γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή της Οδηγίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτούνται σαφείς κανόνες, λειτουργικά εργαλεία και ένα ρεαλιστικό θεσμικό πλαίσιο», εξήγησε.



Επισήμανε, τέλος, ότι η μισθολογική διαφάνεια εντάσσεται σε μία ευρύτερη πολιτική για την ισότητα και συνδέεται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026-2030, καθώς και με τις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, καθώς «η οικονομική ανισότητα και η εξάρτηση αποτελούν συχνά παράγοντες ανοχής ή εγκλωβισμού στη βία».



«Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει ένα χάσμα στις αμοιβές που αγγίζει το 13,4% για ανθρώπους -προφανώς- των ίδιων προσόντων και στις ίδιες θέσεις εργασίας και βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας πρέπει να κινηθούμε ουσιαστικά ενεργά, προκειμένου να μειώσουμε έως και να εξαλείψουμε αυτό το χάσμα», δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΓΕ Λίνα Τσαλταμπάση.



Μιλώντας για τη σύμπραξη του ΣΕΓΕ με το ΚΕΘΙ και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σημείωσε ότι «σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε το κοινό τόσο σε επίπεδο εργοδοτών για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους από τον Ιούνιο του 2026, όσο και σε επίπεδο εργαζομένων για να διεκδικούν τα δικαιώματά τους με τον σωστό τρόπο».



«Είναι λυπηρό το 2026 να μιλάμε για το έμφυλο μισθολογικό χάσμα, γιατί το μισθολογικό χάσμα έχει πρόσημο αρνητικό για το γυναικείο φύλο. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σε σύμπραξη με τον ΣΕΓΕ και με το WHEN είναι να εφαρμόσουμε μια Οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα οδηγήσει την χώρα μας στο τέλος του 2026, όσο είναι δυνατόν πιο κοντά στην εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος», δήλωσε η πρόεδρος του κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ Ελένη Ζενάκου.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «FAIR PAY – Pioneering equal and transparent pay initiatives», το οποίο συντονίζει η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υλοποιείται με τη συμμετοχή του ΣΕΓΕ, με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV). Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της μισθολογικής διαφάνειας, του σεβασμού της αρχής της ίσης αμοιβής και την καταπολέμηση των άμεσων και έμμεσων έμφυλων μισθολογικών διακρίσεων.



Στην εκδήλωση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαιρετισμό απηύθυνε η συντονίστρια του γραφείου πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα Έλενα Σώκου, η οποία αναφέρθηκε στην εργασιακή της εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και στην ανισότητα που έχει βιώσει η ίδια, ενώ τόνισε ότι για κάθε γυναίκα που παίρνει παράδειγμα από τις εμπειρίες άλλων γυναικών, για να διεκδικήσει περισσότερα στον χώρο εργασίας της και στις αμοιβές, «είναι μία νίκη για όλες».



Στον δικό του χαιρετισμό ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας παρατήρησε ότι «σήμερα, οι Ελληνίδες βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, στην πολιτική, στις επιχειρήσεις, σε μεγάλους οργανισμούς διεθνούς κύρους», όμως «δυστυχώς οι προκαταλήψεις, τα συντηρητικά κατάλοιπα και τα φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος σε κάθε τι νέο και πρωτοποριακό, συνεχίζουν να υπάρχουν», και «είναι χρέος μας να συνεργαστούμε για να τα αντιμετωπίσουμε και να τα εξαλείψουμε, η Πολιτεία, οι φορείς του γυναικείου κινήματος, αλλά και η Αυτοδιοίκηση, που μπορεί να έχει ρόλο και μάλιστα ουσιαστικό σε αυτή την προσπάθεια».