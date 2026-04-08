Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις και εστίασε σε ζητήματα διαφθοράς, θεσμικής λειτουργίας και οικονομικής πολιτικής.

«Βγαίνουν οι διάλογοι, αλλά «δεν είναι αυτό που νομίζουμε» όλοι που το βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας, που διαβάζουμε τους διαλόγους, που τα βλέπουμε όλα ξεκάθαρα. Αυτή πραγματικά είναι η κυβέρνηση των αρίστων, αλλά των αρίστων της διαφθοράς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των αρίστων της διαφθοράς. Όταν μας έλεγε για αριστεία είχε ξεχάσει να συμπληρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εννοούσε άριστα 10’ στη διαφθορά. Έρχεται δεύτερο ηχηρό χαστούκι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δύο υπουργούς. Και βγαίνει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει διάγγελμα. Και ξεκινάει και μας λέει ότι πρέπει, λέει, να μας πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ποιους θα ασκήσει ποινικές διώξεις. Δε γνωρίζει ότι για να ασκηθούν ποινικές διώξεις πρέπει πρώτα να γίνει η άρση ασυλίας; Γιατί δε μας είπε στο διάγγελμα πότε θα γίνει η άρση ασυλίας. Λοιπόν, αυτή η άρση ασυλίας λοιπόν, οδηγεί μετά στις ποινικές διώξεις – για τους 11+2. Μετά θα ακολουθήσει μια διαδικασία στην οποία πετάει πίσω το μπαλάκι. Δεύτερον, δε μας είπε γιατί τόσα χρόνια ένας Έλληνας εισαγγελέας δε βρέθηκε να ερευνήσει την υπό το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με τόσες καταγγελίες που γίνονταν και μέσα από τις από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτον, θα μας απαντήσει αν όλοι αυτοί οι οποίοι φαίνεται ότι εμπλέκονται στη δικογραφία θα είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές; Θα είναι στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας ή θα τους ξεπλύνει στους 90 βαθμούς για να μην χάσει τα ψηφαλάκια», είπε αρχικά, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Τα ονόματα αυτά που έχουν βγει και υπάρχουν μέσα στη δικογραφία και άλλα που έρχονται από ότι ακούμε. Και εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μη δούμε πάλι παραγραφές, να μη δούμε πάλι ξέπλυμα. Πρέπει να πάνε στη δικαιοσύνη όσοι πρέπει να πάνε. Και μετά αυτές οι διαδικασίες, τις νομικές πρέπει να ακολουθηθούν από δω και πέρα. Και το σημαντικότερο και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ήδη έχουμε γύρω στα 500 εκατομμύρια πρόστιμα από την Ευρώπη λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά λοιπόν τα πρόστιμα συν αυτά που θα έρθουν δε θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Να τα πληρώσουν αυτοί που διαχειρίζονταν τόσα χρόνια και ήταν σε θέσεις ευθύνης όλα αυτά τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν κάποιον τον παραιτήσεις από κυβερνητική θέση όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής, γιατί να τον παραιτήσεις εντελώς; Τι θα πει; Είναι ο λίγον ένοχος και θα δούμε; Θα έπρεπε να βγει και να πει μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, ότι αυτοί μέχρι να βγει η απόφαση της δικαιοσύνης, δε θα είναι στις λίστες μας. Όπως δεν έπρεπε να είναι και ο Βορίδης και ο Αυγενάκης. Όμως δε θα το κάνει και δε θέλει να το κάνει γιατί τον ενδιαφέρουν τα ψηφαλάκια και γιατί εδώ πέρα, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είχε στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός εξυπηρετήσεων και μάλιστα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με πρωθυπουργό. Έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός εξυπηρετήσεων», προσέθεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Για το ασυμβίβαστο περί βουλευτή και υπουργού: «Πριν από 7 χρόνια άλλα έλεγε. Είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο παιχνιδάκι όπως ξέρει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτά να τα πουλάει τα παιχνίδια και την κοροϊδία σε αυτούς που την αγοράζουν. Εμείς κοροϊδία δεν αγοράζουμε. Επικοινωνιακά τρικ αλλού. Μοιράζει μπλε σανό. Άλλο ένα που παρέλειψε να πει όλως τυχαίως. Νόμος περί ευθύνης υπουργών. Γιατί δεν μας είπε ότι τον καταργεί; Έκανε ολόκληρο διάγγελμα. Γιατί δεν μίλησε για κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών; Λοιπόν, τι έγινε; Τον εμποδίζει αντιπολίτευση; Γιατί δεν καταργεί τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όπως το έχουμε ζητήσει τόσες φορές; Δηλαδή θα συνεχίζεται να μην είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο; Θα συνεχίζεται αυτή η διαδικασία για να προστατεύει τους δικούς του και στο τέλος μας τους κατεβάζει υποψήφιους. Γιατί εκεί οδηγεί όλη αυτή η κατάσταση. Συμφωνώ για την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών».

Για την ακρίβεια: «Η κατάσταση ούτως ή άλλως πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά στην ακρίβεια. Το θέμα είναι όμως ότι η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τιμή της βενζίνης είναι πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εβδομήντα σεντς το λίτρο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, τα 70 σεντς το λίτρο τα πληρώνουμε και από πάνω έρχεται και πολλαπλασιάζει και ο ΦΠΑ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το 60% είναι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, 70% είναι οι άμεσοι φόροι και οι έμμεσοι λοιπόν. Και έρχεται τώρα προσέξτε τώρα έρχεται ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μας πει ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε. Στην καπιταλιστική Κύπρο, σήμερα η τιμή του λίτρου βενζίνης είναι στα 1,40. Στη σοσιαλιστική φυσικά Ελλάδα είμαστε στα 2,10 με 2,20, ενώ η Κύπρος εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ. Άρα είναι πολιτική επιλογή».