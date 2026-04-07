Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε τόσο στις πολιτικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στην πανελλαδική έναρξη του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς», που στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών και ιδιαίτερα των μητέρων που θέλουν να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές αλλαγές, τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει αμέσως μετά το Πάσχα.

«Οι διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί. Τα μέλη της κυβέρνησης που αναφέρονται στη δικογραφία παραιτήθηκαν. Σήμερα θα συζητηθεί και στην αρμόδια επιτροπή Δεοντολογίας η άρση των συναδέλφων. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσει η διερεύνηση από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τόσο πιο γρήγορα νομίζω θα γνωρίζουμε και ποιοι ευθύνονται, σε ποιο βαθμό. Και αυτό θα διευκολύνει και τους βουλευτές οι οποίοι θέλουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους», είπε.

Στην συνέχεια τοποθετήθηκε για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μετά το Πάσχα, πιθανότατα στις 24 Απριλίου. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει στόχο την στήριξη της οικογένειας και την παροχή βοήθειας σε νέες μητέρες παιδιών 2 μηνών έως 2,5 ετών.

«Ξεκινάει αμέσως μετά το Πάσχα. Φιλοδοξούμε 24 του μήνα. Αρχικά να πω ότι εμείς ξεκινήσαμε να το επικοινωνούμε νωρίτερα γιατί θέλαμε να πετύχουμε να έχουμε πολλούς επιμελητές και επιμελήτριες, οι οποίοι θα πρέπει έγκαιρα να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά που χρειάζεται, ώστε μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, να μπουν μέσα να τα καταθέσουν, για να μπορούμε να έχουμε σε όλη την Ελλάδα νταντάδες της γειτονιάς. Αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Έχουμε όμως και κάποιες αλλαγές. Είχε ξεκινήσει πιλοτικά το πρόγραμμα σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά. Τώρα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος του προγράμματος είναι η ισότητα στην αγορά εργασίας. Θέλουμε δηλαδή η μητέρα να έχει το δικαίωμα να μπορεί να εργαστεί, να επιστρέψει στην εργασία, εφόσον το επιθυμεί. Αν δεν το επιθυμεί, θα πάρει τις άδειες και θα μείνει σπίτι να φροντίσει η ίδια το παιδί. Αλλά εφόσον το επιθυμεί να επιστρέψει, εμείς της δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να απασχολήσει επιμελητή ή επιμελήτρια. Να προσδιορίσω ότι για τη μητέρα που έχει από τρία παιδιά και πάνω δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο και αυτή είναι μια νέα εξέλιξη», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε η υφυπουργός, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, έως 24.000€ για ένα παιδί, 27.000€ για δύο, και καθόλου για τρία+ παιδιά, ενώ οι προϋποθέσεις για όσους επιθυμούν να γίνουν επιμελητές είναι οι εξής:

απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

διαδικτυακό σεμινάριο,

πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών,

πιστοποιητικό υγείας,

ποινικό μητρώο καθαρό από συγκεκριμένα αδικήματα

Η μητέρα λαμβάνει 500 ευρώ για πλήρη και 300 ευρώ για μερική απασχόληση, με στόχο την ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ εξετάζεται η επέκταση του προγράμματος και σε φοιτήτριες μητέρες.

«Η μητέρα θα λάβει αυτό το ποσό, θα πάρει εργόσημο, το αντίγραφο θα το δώσει στην ενδιαφερόμενη, στον επιμελητή ή στην επιμελήτρια. Την ίδια στιγμή θα το καταθέσει στο πρόγραμμα και θα πάρει το ποσό. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί για συγκεκριμένες μέρες και ώρες που θα προσδιορίσουν μεταξύ τους. Η φροντίδα μπορεί να γίνει στην οικογενειακή εστία, μπορεί να γίνει και στο σπίτι του επιμελητή της επιμελήτριας. […]Οι γιαγιάδες, ενδεχομένως, μέχρι το 1980, να έχουν το απολυτήριο του δημοτικού, που επίσης μετράει. Είναι την εποχή που τελείωσε. Εκείνη την εποχή ποιο απολυτήριο ήταν υποχρεωτικής εκπαίδευσης; Άρα και η γιαγιά. Και η γιαγιά δικαιούται πολύ εύκολα. Και μάλιστα η γιαγιά δε θα έχει κανένα πρόβλημα στο διαδικτυακό σεμινάριο διότι έχει μεγαλώσει παιδιά και ξέρει από φροντίδα παιδιών», τόνισε η κ. Ράπτη.