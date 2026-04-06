Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου.

«Είναι μια δήλωση ακραίου λαϊκισμού και βάναυσης προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας. Αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με εξυπνακίστικο ύφος μιλούσαν για ΚΟ υποδίκων που πρέπει να συνεδριάζει στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια, και όχι στη Βουλή.

Αυτή η αλαζονεία και η αμετροέπεια δεν συνάδει ούτε με την ανάγκη να σεβαστούμε κάθε υπόθεση χωριστά, ούτε και με το εκλογικό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Ένας συνδυασμός μικρομεγαλισμού και αλαζονείας που δεν κάνει καλό στον δημόσιο διάλογο και στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε την πρώτη ημέρα για κυβέρνηση υποδίκων. Όταν κατάλαβε ότι ζητείται η άρση ασυλίας για να παρασχεθούν εξηγήσεις, το μάζεψε λίγο. Το έκανε εμπλεκόμενων», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εμείς δεν θα κάνουμε τους δικαστές, γιατί όπως φαίνεται κάποιες περιπτώσεις έχουν πολλά να πουν για τον εαυτό τους. Αλλά το ΠΑΣΟΚ τους δίκασε και τους καταδίκασε», συμπλήρωσε και ανέφερε:

«Ακόμα και προδήλως αβάσιμη να είναι μια μήνυση, θα κληθεί ο οποιοσδήποτε για εξηγήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Που τα έχει δει αυτά το ΠΑΣΟΚ; Τα έχει δει στους νέους του συνομιλητές. Σε ανθρώπους με τους οποίους συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας. Δεν γεννηθήκαμε χθες. Ποιος μιλάει, το ΠΑΣΟΚ; Είναι το κόμμα που είχε ανάγκη να ιδρύσει δεύτερη τοπική σε περιοχές που έχει φυλακές. Ποιο άλλο κόμμα είχε τόσους υπουργούς, όχι που καταδικάστηκαν μόνο, πήγαν στη φυλακή για πολλά λεφτά. Κουνάει το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ για διαπλοκή; Δεν μπορεί ο πρόεδρος αυτού του κόμματος, που τη δεκαετία του ’80 δίδαξε τι σημαίνει διορισμός με κάρτα μέλους ΠΑΣΟΚ, να κουνάει το δάχτυλο. Να καταλάβουν όλοι το ρόλο και το μπόι τους και οι πολίτες και η δικαιοσύνη να μας κρίνουν».