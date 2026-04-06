Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μετά την παραίτησή του. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τον ίδιο να επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Αναφερόμενος στην αρχή της υπόθεσης, ο κ. Τσιάρας περιέγραψε τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά το πέρασμα του «Ιανού» από την Καρδίτσα, επισημαίνοντας τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στην περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μιλώντας στΟν ΑΝΤ1: «Από τον Ιανό στην Καρδίτσα δημιουργήθηκαν τεράστιες καταστροφές. Μετά τον Ιανό ένας αγρότης, ένας γεωργός πηγαίνει στο γραφείο μου, συναντάει έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο “πρασίνισμα”».

Στη συνέχεια, εξήγησε το πλαίσιο μέσα στο οποίο χορηγείται η συγκεκριμένη ενίσχυση, λέγοντας πως «Το πρασίνισμα είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο που δίνεται ως ενίσχυση στους παραγωγούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο δίνεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται ενός αρδευτικού δικτύου.

Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται μίας δενδροστοιχίας».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι, εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών από την κακοκαιρία, προκλήθηκαν επιχωματώσεις που κάλυψαν τμήματα αρδευτικών καναλιών, με αποτέλεσμα να μην είναι εμφανής η συνέχεια του δικτύου. Όπως είπε, «μετά τον Ιανό, λόγω των καταστροφών, έγιναν επιχωματώσεις, με άλλα λόγια δεν φαινόταν η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού. Ο συνεργάτης μου, σε απόλυτη άγνοιά μου, και με μεγάλη ευγένεια αλλά και χωρίς πίεση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναζήτησε αν υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα του αγρότη.

Επειδή δεν βρέθηκε λύση ο αγρότης έβγαλε τις επιχωματώσεις και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είδε ότι όλα είναι εντάξει».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στα ποσά που σχετίζονται με την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως: «Τα χρήματα που θα έπαιρνε για 12 αγροτεμάχια ήταν περίπου 2970 ευρώ. Αν έπαιρνε ποινή για ένα αγροτεμάχιο θα ήταν 190 ευρώ Όμως δεν είναι παράβαση. Αγνοούσε ότι δήλωσε περισσότερες εκτάσεις πρασινίσματος, από όσες προέβλεπε η δική του καλλιεργητική έκταση.

Αν υπήρχε κάτι παράνομο, θα ήμουν ο πρώτος που θα το έλεγα, ενώ όπως είπε “Με στέλνουν στη Δικαιοσύνη για 190 έως 429 ευρώ…”».

Τέλος, σχολιάζοντας το ποσό των 22.900 ευρώ που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε πως «αυτά τα χρήματα είναι τα συνολικά χρήματα που πήρε ο συγκεκριμένος παραγωγός για όλες του τις καλλιέργειες, για όλες του τις εκτάσεις, το λεγόμενο πρασίνισμα δεν συνδέεται με καμία άλλη επιδότηση».